07.02.2019 08:40 404

Отменить НДС на золото в слитках предлагает Минфин, рассказали «Известиям» в ведомстве. Там полагают, что драгметаллы — перспективный способ накопления. Но пока он не выглядит привлекательным из-за налога на добавленную стоимость, который платит инвестор при покупке, — с 2019 года это 20%. В результате спрос на инвестиционное золото в России не доходит до 3 т в год, а в случае отмены налога он может вырасти до 50–100 т, прогнозируют эксперты. Золото как финансовый инструмент защищено от инфляции и может стать неплохой альтернативой валютным вкладам — поэтому инициатива вписывается в общий курс дедолларизации экономики, отмечают аналитики. Однако не стоит переоценивать доходность этого инструмента: он крайне консервативен и может рассматриваться как тихая гавань во время финансовых бурь.

Налог минус

Минфин выступил инициатором отмены НДС на золото в слитках, рассказали «Известиям» в министерстве. Как средство накопления это перспективное направление, но при покупке металла у банка гражданин должен уплатить налог по ставке 20%, а при продаже слитка сумма НДС инвестору не возвращается, пояснили в ведомстве. Всё это делает вложения в металл непривлекательными, отмена налога должна изменить ситуацию. Также в министерстве считают, что это может поддержать попавшие под санкции российские аффинажные заводы (предприятия, специализирующиеся на переработке промышленных полуфабрикатов, концентратов и сплавов с целью извлечения высокочистых драгоценных металлов). При этом отменять НДС для ювелиров не планируется.

В мае 2018 года стало известно, что Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов лишился статуса Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов из-за проблем, связанных с собственником. Как сообщало агентство Reuters, завод входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, который стал фигурантом санкционного списка США. Сейчас страница на сайте завода, посвященная раскрытию информации о нем, «находится на реконструкции». На момент публикации в пресс-службе компании не ответили на вопросы «Известий» о последствиях отмены НДС.

В Центробанке, Федеральной налоговой службе и Росфинмониторинге оперативно не ответили на вопросы «Известий» об объемах вложений россиян в золото, сумме поступлений в бюджет от их налогообложения и возможных последствиях отмены налога. «Известия» направили запросы в топ-10 аффинажных компаний России, однако там не смогли прокомментировать инициативу и ее последствия для отрасли. Впрочем, именно аффинажные компании несколько лет назад выступали за отмену НДС на золото в слитках.

Золото вместо доллара

Отмена НДС позволит создать в России рынок инвестиционного золота, считает вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. По данным World Gold Council, спрос на драгметалл в России в 2018 году составлял 2,8 т в год, тогда как в Китае он достиг 304,2 т, в Индии — 162 т, а в Германии — 96 т. По сравнению с 2014 годом спрос в нашей стране упал почти в три раза. При этом Россия занимает второе место в мире по золотодобыче, подчеркнул Андрей Шеметов. По его словам, причиной такой ситуации является текущий режим налогообложения операций с физическим металлом. Услуга ответственного хранения золота в банках также не востребована, так как инвестиций в него почти нет, пояснил Андрей Шеметов.

Применение НДС при покупке золота можно считать неадекватным регулированием, полагает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. С точки зрения инвестора, этот металл обладает уникальными свойствами — это максимально консервативный инструмент, защищенный от долларовой инфляции, но в России инвесторы фактически лишены этой возможности из-за налогов. Объем покупок инвестиционного золота в 20 раз ниже потребления ювелирных изделий, доходы бюджета от налогообложения по этой статье должны быть весьма невелики, добавил эксперт.

В условиях геополитических рисков золото может стать отличной заменой традиционным инвестициям в доллары, считает Андрей Шеметов. По его оценке, в случае отмены налога спрос на драгметалл в слитках в России может составить 50–100 т ежегодно. Ранее такой налог был отменен в Казахстане, напомнил Тимур Нигматуллин. После отмены НДС может реализоваться локальный повышенный спрос. Тем не менее, цена на золото не повысится вместе с ростом интереса к этому инструменту, считает эксперт. Сейчас избыток предложения драгметалла на мировом рынке составляет 75 т в год — это в любом случае выше спроса со стороны России, который, скорее всего, не превысит 40 т, добавил Тимур Нигматуллин.

Обнуление НДС на золото в слитках действительно поддержит идею дедолларизации экономики, полагает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. По его мнению, другим важным шагом в этом направлении стало бы включение обезличенных металлических счетов в систему страхования вкладов.

Впрочем, такая работа уже ведется. Как писали ранее «Известия», соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку. По оценке аналитического центра «Финэкспертиза», на конец ноября 2018 года валютные вклады россиян оценивались в 5,9 трлн рублей, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Однако нужно учитывать ослабление рубля — часть этого роста пришлась на валютную переоценку.

По мнению Тимура Нигматуллина инициатива Минфина будет способствовать дедолларизации российских элит. Однако потенциальными покупателями слитков могут стать и представители среднего класса, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Но золото как инвестиционный инструмент в известной степени мифологизировано. Его часто рассматривают как средство для надежных вложений, однако цена на драгметаллы в последние десять лет колебалась в диапазоне от $895 до $2000 за тройскую унцию, напомнил эксперт.

Сейчас стоимость золота держится у отметки $1300 за унцию. В унции 31,1 г, то есть один грамм золота сейчас стоит около $41,8. Банки продают золото в объеме от 1 г до 13,3 кг. Таким образом, инвестор может вложить в физическое золото от $41,8 до $555,94 тыс.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

