07.02.2019 09:20 286

Механизм подключения к формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет зависеть от уровня зарплаты гражданина, сообщил в интервью «Российской газете» уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин.

Высокооплачиваемые работники будет подключены к системе отчислений взносов с зарплаты в ИПК автоматически, для выхода из накопительной системы они должны будут заявить о своем отказе, рассказал Воронин. Для более низкооплачиваемых россиян механизм включения в систему по умолчанию применяться не будет, и для того, чтобы участвовать в ИПК они должны будут заявить об этом.

По его словам, будет «сделан водораздел» по уровню зарплаты. «До определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет», — рассказал Воронин.

Высокооплачиваемых работников формирование собственных пенсионных накоплений должно заинтересовать, полагает финансовый омбудсмен. «Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим («сервисным»)», — указал Юрий Воронин.

Сумма отсечения является «самой острой точкой этого законопроекта». И решение, с какого порога зарплат граждан будут включать в систему ИПК по умолчанию, станет предметом обсуждения в правительстве, сказал Воронин. Одним из обсуждаемых порогов отсечения является сумма зарплаты в 85 тыс. руб., сообщил РБК источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта о введении ИПК.



Автоматическое подключение граждан к ИПК будет основано на п 3 ст. 158 ГК РФ «Форма сделок»: «Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», — сообщали источники РБК. Фактически это означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК. Юрий Воронин в интервью также вспомнил про положения этой статьи. «Но при этом должно соблюдаться обязательное условие: заключаемая сделка должна быть очевидно привлекательной. Тогда, как говорят юристы, возникает презумпция очевидного желания стороны на заключение сделки», — объяснил он. В случае с ИПК эта норма позволяет предложить гражданину наиболее простой способ оформить сделку, добавил омбудсмен.

Финансовый омбудсмен подчеркнул, что любой участник системы ИПК может принять решение о выходе или о приостановлении своего участия в системе. «По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства», — добавил он.

Минфин отказался от комментария. РБК ожидает ответа ЦБ.



Новая накопительная пенсионная модель ИПК была разработана Минфином и ЦБ, ее основные положения были впервые представлены еще в 2016 году. Система ИПК призвана заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой была продлена до 2021 года.

Концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

Публичное обсуждение ИПК было отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Минфин рассчитывает запустить систему ИПК в 2020 году.

Юлия СТАРОСТИНА

