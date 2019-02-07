07.02.2019 09:30 202

С февраля инфляция постепенно начнет замедляться, говорится в прогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». К маю рост цен затормозится с январских 5% до 4,6%. Эти оценки гораздо оптимистичнее, чем у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, которая не исключала увеличения инфляции до 6% к концу марта. Между тем именно макроэкономические прогнозы РЭУ им. Г.В. Плеханова сбываются чаще официальных. Эксперты считают, что пока основным драйвером роста цен будет плодоовощная продукция. В частности, помидоры, капуста и морковь. Однако это связано с сезонностью, и к лету их вклад в инфляцию сократится.

Устойчивые пики

Основное ускорение роста цен в этом году связано с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, констатировал один из авторов прогноза РЭУ имени Плеханова, доцент Никита Моисеев. Кроме того, дополнительные инфляционные риски создает падение курса рубля, которое произошло в декабре прошлого года.

Однако пик роста цен в этом году пришелся именно на январь. По данным Росстата, инфляция в первом месяце 2019-го в годовом выражении составила 5%. В месячном — 1%. Это меньше, чем ожидали ранее макроаналитики. Еще в середине января они не исключали, что по итогам месяца рост цен разгонится до 5,5%.

Начиная с февраля увеличение стоимости товаров и услуг будет замедляться, отмечается в макропрогнозе РЭУ имени Плеханова. Во втором месяце этого года инфляция составит 4,8% и постепенно к маю снизится до 4,6%. Такой прогноз существенно оптимистичнее, чем у Ксении Юдаевой. В кулуарах Гайдаровского форума она заявляла, что рост цен может разогнаться до 6% к концу I квартала.

Как отмечает Никита Моисеев, столь пессимистичный прогноз Ксении Юдаевой может быть связан с опасениями регулятора по ускорению потребительского кредитования. Однако, по словам эксперта, в настоящее время банки поднимают ставки по кредитам и вкладам, поэтому ждать расширения денежной массы не стоит, а вследствие этого и увеличения потребительского спроса.

Макроэкономические прогнозы РЭУ им. Г.В. Плеханова, как правило, сбываются. В 2017 году институт «обещал» инфляцию менее 3%. В итоге она составила 2,5%. Также в начале 2018-го в РЭУ отмечали, что в августе цены не вырастут или даже немного снизятся. По данным Росстата, в тот месяц 2018 года инфляция оказалась нулевой. Однако риск наступления дефляции в этом году «ничтожно мал и составляет тысячные доли процента», отмечается в прогнозе РЭУ.

О том, что в начале года рост цен не показал ничего неожиданного, говорил и президент Владимир Путин. При этом он призвал правительство и ЦБ держать инфляционные процессы под контролем и своевременно на них реагировать. В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий» об ожиданиях по инфляции в первом полугодии 2019-го. У Центробанка в преддверии заседания по ключевой ставке, намеченного на 8 февраля, неделя тишины.

Помидоры, капуста и морковка

Сейчас локомотивом инфляции выступает плодоовощная продукция, следует из данных Росстата. Больше всего в январе подорожали помидоры — на 15,9%. Следом идут капуста (11,3%), огурцы (7,2%), морковь (6,6%), репчатый лук (6,2%) и картофель (5,3%). В целом рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,3%. Это связано с сезонностью, объяснила председатель комитета ТПП Москвы по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

— Картофель, морковь и капуста так и продолжат дорожать до лета, пока не появится свежий урожай. Причем к началу лета порядка 30% представленного на прилавках картофеля будет импортным. А вот огурцы и помидоры начнут дешеветь уже с середины весны, поскольку в это время начнется урожай в теплицах. Свой картофель на российских прилавках появится к сентябрю, — отметила эксперт.

При этом некоторые товары в январе, наоборот, подешевели: яйца и свинина (на 0,6%) и подсолнечное масло (на 0,1%). Товары снижаются в стоимости не первый раз. Например, мясо дешевело весь прошлый год. Это связано с тем, что предложение данной продукции превышает спрос на нее.

В декабре в своем последнем докладе о денежно-кредитной политике регулятор отмечал, что в 2019 году вырастут цены на топливо и табак (в пределах 4,6%), вино (на 0,9%) и автомобили (на 0,2%). Это обусловлено изменением акцизов с 1 января.

Динамика инфляции также будет зависеть от курса рубля, отметил эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Чечулин. Если российская валюта укрепится, могут подешеветь электронные товары и бытовая техника.

В целом в 2019 году рост цен будет на уровне 5–5,5%, прогнозировал ранее Центробанк. Макроаналитики в целом согласны с этими ожиданиями. Основные показатели, которые будут на это влиять, — реализация относительно мягкого санкционного сценария, повышение налоговой нагрузки, а также увеличение закупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.

Однако действие всех этих факторов будет ограниченным во времени, так что во втором полугодии 2019 года темп роста цен вновь стабилизируется, говорил ранее «Известиям» главный экономист — зампред правления Совкомбанка Кирилл Соколов. По официальному прогнозу Минэкономразвития рост цен в этом году составит 4,3%. Пересматривать свой прогноз министерство будет в апреле.

Ирина БАДМАЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА