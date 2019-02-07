07.02.2019 09:50 342

Пожилым гражданам, которые обратятся к государству за услугой по переобучению в рамках пенсионного маневра, предложат пройти тест по профориентации и при необходимости сменить специальность, рассказали «Известиям» в Минтруде. Наиболее популярными для пожилых могут стать новые для них профессии продавца, специалиста call-центра и бухгалтера, считают эксперты. Высококвалифицированные же специалисты останутся востребованы там, где трудятся.

Предоставление предпенсионерам услуги по профориентации зафиксировано в правительственном плане мероприятий по их переобучению, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Указание о проведении тестирования для пожилых людей также зафиксировано в рекомендациях Минтруда губернаторам, направленных 1 февраля за подписью первого замминистра Алексея Вовченко (есть у «Известий»).

Тестирование позволяет определить интересы, склонности, жизненные цели, профессиональные возможности и предпочтения гражданина, его профпригодность, пояснили в Минтруде. В результате человеку сообщают, какие виды занятости и профессий наиболее соответствуют его потребностям и возможностям.

По данным Минтруда, на конец сентября прошлого года наиболее востребованными вакансиями были: строители, водители и операторы подвижного оборудования, рабочие в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (а также механики и ремонтники), операторы промышленных установок и стационарного оборудования.

Однако для предпенсионеров самыми актуальными могут оказаться вакансии в бэк-офисе (бухгалтерия, юридические службы, АХО), колл-центрах, розничной торговле, консалтинге, считает гендиректор Rabota.ru Александр Ветерков. Он привел данные о средних зарплатах в городах-миллионниках: у бухгалтеров она составляет 33,5–61,2 тыс. рублей, сотрудников ритейла – 36,7–62,4 тыс. рублей, в сфере IT — 48,1–84,4 тыс. рублей.

Возраст будет преимуществом, если человек работает врачом, учителем, инженером или высококвалифицированным рабочим, добавил Александр Ветерков. В этом случае сотрудник предпенсионного возраста будет востребован именно там, где сейчас работает, поскольку опытные кадры в этих сферах наиболее компетентны.

Представители предпенсионного возраста чаще будут устраиваться на должности, подразумевающие удаленную работу, полагают в Headhunter. Благодаря такому типу занятости у них появляется больше времени на себя и семью. Самое главное, что сама собой исчезает одна из самых распространенных причин отказа возрастным соискателям — молодой коллектив в компании, предположили в Headhunter. Там подчеркнули, что в половине компаний в первую очередь смотрят на квалификацию специалиста, а не на его возраст.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что сменить профессию на закате карьеры захотят лишь единицы.

— Ежегодно предпенсионного возраста будут достигать порядка 1,5 млн человек. Большинство из них — люди с заслуженной репутацией в коллективах и большим набором квалификационных возможностей. При реорганизации многие компании уже сами направляют сотрудников учиться за счет организации. Правительственная программа предполагает обучение только 75 тыс. человек в год, и вряд ли большее число предпенсионеров захочет переквалифицироваться, — поделился своей точкой зрения с «Известиями» Валерий Рязанский.

Принятый в прошлом году закон о повышении пенсионного возраста на пять лет предполагает, что женщины смогут заканчивать трудиться в 60 лет, а мужчины — в 65. В ближайшие десять лет будет переходный период: возраст официального окончания карьеры ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, маневр будет завершен в 2028 году.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019–2024 годах предусмотрена программа профессионального обучения людей предпенсионного возраста. Для граждан она будет бесплатной, из бюджета ежегодно будет выделяться порядка 5 млрд рублей. В итоге повысить квалификацию смогут порядка 450 тыс. пожилых россиян.

Анна ИВУШКИНА

