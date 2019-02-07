07.02.2019 10:00 298

«Газпром» разместил семилетние еврооблигации в долларах объемом $1,25 млрд под 5,15% годовых, рассказал РБК инвестбанкир, управляющий инвесткомпании и сотрудник зарубежного банка, знакомые с ходом размещения.

Размещение евробондов проходило на Ирландской фондовой бирже, спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил $5,4 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,5–5,625%, но потом был снижен до 5,15–5,25%, и евробонды удалось разместить по его нижней границе.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», JPMorgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.

Еврооблигации в долларах «Газпром» не размещал почти два года. Последний раз компания предлагала инвесторам долговые бумаги в этой валюте в марте 2017 года, когда разместила десятилетние евробонды на $750 млн под 4,95%.

В 2018 году «Газпром» трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро (на 1 млрд и на 750 млн) и один в швейцарских франках (на 750 млн). Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах (65 млрд иен, около $574 млн) в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.

«Газпром» воспользовался «окном» для размещений, когда у инвесторов вернулся глобальный аппетит к риску, благодаря обещаниям главы ФРС США Джерома Пауэлла не ужесточать монетарную политику, говорит гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. Большой спрос на бумаги — нормальная ситуация для такой крупной компании, как «Газпром», у которого кредитный рейтинг находится на уровне инвестиционного, сказал РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Заявки удовлетворяются пропорционально общему числу, поэтому часто инвесторы намеренно завышают предложения, чтобы получить больше облигаций, поясняет он. Например, если хочешь купить бонды на $1 млн, лучше направить заявку на $50 млн, чтобы увеличить шансы получить желаемое, говорит Полищук.

Доходность 5,15% оказалась чуть ниже справедливого уровня, считает старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев, однако для инвесторов это, видимо, не имеет значения, так как для них главным было получить в портфель долг качественной российской компании. Высокий спрос объясняется тем, что, во-первых, «Газпром» — качественный заемщик, а, во-вторых, предложение российского риска очень ограниченно — многие потенциальные заемщики не могут выйти на рынок из-за санкций, а объем рынка постепенно сокращается из-за погашений ранее выпущенных облигаций, подчеркивает он. «Газпром» на протяжении последних трех лет каждый раз обновляет рекорды по экспорту газа и, по всей видимости, продолжит увеличивать свою долю на европейском рынке в обозримом будущем — эти обстоятельства в совокупности и обусловили высокий спрос на еврооблигации «Газпрома», называет еще одну причину популярности бумаг у инвесторов Александр Лосев.

Екатерина ЛИТОВА, Светлана БУРМИСТРОВА

При участии: Тимофей ДЗЯДКО