07.02.2019 10:20 270

Государство готово оказать помощь бизнесу, обеспечив последовательное снятие барьеров и расширение предпринимательских свобод. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании XI форума «Деловой России». Российский лидер предложил продлить амнистию капитала и способствовать развитию конкуренции, а также призвал снизить комиссию за эквайринг и сделать акцент на поддержке стартапов. По его мнению, реализация нацпроектов даст бизнесу стимул к освоению передовых технологий и укрепит позиции российских компаний не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В последние годы зависимость экономики от бизнеса становится выше и решить проблемы предпринимателей без поощрения частной инициативы со стороны государства уже не удастся, заявил «Известиям» сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик.

Стимул для резидента

В своем выступлении президент предложил еще на год продлить амнистию капиталов для граждан, которые переводят свои денежные средства в РФ, а также регистрируют бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию. Такие районы уже созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке, напомнил глава государства.

— Также на один год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний — при условии если в 2019 году они станут налоговыми резидентами Российской Федерации, — добавил он.

В рамках амнистии капитала в 2018 году бизнесмены задекларировали в 2018 году более €10 млрд по остаткам на своих счетах, сообщил позднее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Владимир Путин обратил внимание и на необходимость развития конкуренции, призвав правительство предпринять дополнительные меры по обеспечению прозрачности процедуры размещения госзаказов.

Ключевым вопросом президент назвал акцентированную поддержку технологического развития отечественного бизнеса, содействие внедрению инноваций и перевооружению производств.

— Здесь уже принят ряд решений. В том числе прошу субъекты федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление основных фондов, — подчеркнул глава государства.

По его словам, на федеральном уровне все необходимые решения для создания благоприятных условий для бизнеса уже приняты и сейчас необходимо распространить их на регионы. Пока соответствующие законодательные акты приняты лишь в 10 субъектах РФ, констатировал глава государства.

Ставка на бизнес-ангелов

Владимир Путин также поручил правительству вместе с «Деловой Россией» в короткие сроки сформулировать предложения, стимулирующие поддержку частных инвестиций в стартапы. Он уточнил, что речь идет в том числе и о налоговых льготах.

— Здесь важно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства. Их, как известно, весьма образно называют бизнес-ангелами, — сказал президент.

Во время двухчасовой беседы с предпринимателями была затронута и тема штрафов по итогам проверок бизнеса. Их критерии должны быть понятными и процедура принятия решений, подчеркнул глава государства. Также президент назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса. По его словам, во многих странах комиссия за эквайринг составляет 0,2–0,3%.

— У нас 3% в среднем. 5–6 — слишком много, и, конечно, это квазиналог, — пояснил президент.

Позднее в этот же день пресс-служба Федеральной антимонопольной службы сообщила, что ФАС совместно с ЦБ РФ сформулирует предложения по снижению комиссий за безналичный расчет в торговых сетях.

Игра по новым правилам

Встреча с бизнесменами проходила в Московском доме музыки и в этом месте было трудно избежать аналогий, заметил Владимир Путин.

— Ситуация в мире развивается очень энергично, быстрыми темпами, и мы в таком стиле с вами и должны работать — в стиле allegro (самый быстрый темп в музыке. — «Известия»), — сказал он. — Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет полезной и поможет мне сформулировать определенные предложения и идеи в послании этого года.

Внимание властей к бизнесу в последние годы существенно возросло, констатируют опрошенные «Известиями» эксперты. Фокус на частном предпринимательстве объясняется несколькими обстоятельствами.

В частности, в период нестабильных цен на нефть зависимость экономики от бизнеса становится выше, считает сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. По его словам, это касается создания новых рабочих мест и конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках. Очевидно, что без поощрения частной инициативы эти проблемы решить не удастся, отметил представитель бизнес-сообщества.

С другой стороны, в сложившихся условиях бизнес вынужден чаще контактировать с властью, добавил глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, получением от государства стимулирующих механизмов — льгот или субсидий — частные компании пытаются сгладить такие негативные факторы, как рост налогов или ставок по кредитам. В целом формат прямого диалога с властью Александр Калинин считает эффективным.

— В результате таких дискуссий реально появляются новые инструменты или послабления для предпринимателей, — пояснил он «Известиям».

Независимые предприниматели пытаются выравнять условия ведения бизнеса с компаниями, у которых есть существенный админресурс, полагает профессор НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

— Продление амнистии капиталов и налоговые каникулы для иностранных компаний «под условие» говорят о желании государства возвращать предпринимателей-эмигрантов и привлекать иностранных участников в нашу деловую среду. Значит будут разрабатываться и другие меры для укрепления конкурентоспособности страны, гарантирующие защиту бизнеса, — сказал «Известиям» сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Гранель» Андрей Назаров. — На форуме мы говорили о необходимости разработать четкие критерии для проверяющих органов — в каком случае какие штрафы можно выписывать, а где их нужно устранить, чтобы снизить коррупционный фактор.

Эксперт считает, что этот шаг позволит установить четкие правила взаимодействия между предприятиями и контролерами и снизит число злоупотреблений. По его мнению, это позволит бизнесу чувствовать себя в безопасности, а значит и идеи о выводе капитала ни у кого не возникнет.

Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Светлана ВОЛОХИНА