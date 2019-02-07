07.02.2019 10:30 324

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в России в декабре 2018 года, составила 9,66% годовых, следует из статистики ЦБ. По сравнению с ноябрем средняя ставка выросла на 0,14 п.п., а по сравнению с октябрем — на 0,25 п.п.

Вследствие зарегистрированного в конце прошлого года подорожания ипотечных кредитов средняя ставка по ним к началу января 2019 года достигла максимального за многие месяцы уровня. В последний раз выше 9,66% средневзвешенная ставка по выданным за месяц кредитам была в феврале 2018 года (9,75%). После этого она почти непрерывно снижалась и в сентябре—октябре достигла исторического минимума в 9,41% годовых.

Даже с учетом подорожания ипотечных кредитов в конце 2018 года по итогам года в целом средневзвешенная ставка составила всего 9,56% годовых, что более чем на 1 п.п. ниже показателя 2017 года (10,64%).

Из данных ЦБ следует, что в 2018 году исторического максимума достигли одновременно и число выданных в России ипотечных кредитов, и их совокупный объем. Всего за 2018 год в России было выдано более 1,471 млн кредитов (+35% к результату 2017 года) на общую сумму свыше 3,01 трлн руб., что почти в полтора раза превышает показатель предыдущего года.

Ранее агентство «Дом.РФ» сообщало, что почти треть всех ипотечных кредитов россияне взяли в долг в последние три месяца 2018 года, стремясь получить ипотеку до роста кредитных ставок (о планах их поднять банки начали объявлять в конце сентября после повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5%, в декабре она выросла до 7,75%).

«На наш взгляд, основное движение в ипотечных ставках крупных банков в ответ на повышение ключевой ставки ЦБ в декабре уже реализовано», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Траектория инфляционных процессов, наблюдаемых в январе (инфляция 5% год к году по итогам месяца), находится в прогнозных рамках ЦБ. Данный фактор может сигнализировать банкам о том, что в условиях сравнительной стабильности на рынках, включая рублевые активы, регулятор вряд ли пойдет на еще одно повышение ставки на ближайших заседаниях (февраль—март), полагает аналитик. «Таким образом, адаптированная банками конъюнктура процентных ставок по ипотеке, по нашим оценкам, соответствует текущей монетарной политике государства», — резюмирует он.

В «БКС Премьер» считают, что в перспективе февраля—марта существует вероятность реализации повышения ипотечных ставок со стороны средних банков на 1,2–1,8% с целью соответствия общей рыночной конъюнктуре. «Также мы полагаем, что в течение 2019 года планомерный рост ставок по ипотеке будет продолжаться как на фоне инфляционных процессов в РФ, так и на фоне сохранения сравнительной слабости курса отечественной валюты», — добавил Покатович.

По состоянию на начало 2019 года средневзвешенная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам в рублях достигла 9,6%, поэтому даже с учетом январского повышения ставок Сбербанком и ВТБ текущая ставка пока что не превышает уровня в 10%, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. По мере того как остальные участники рынка будут подтягиваться к госбанкам, данный уровень может быть превышен, полагает он. В целом в «Эксперт РА» ожидают, что до конца первого полугодия средняя ставка по ипотечным кредитам вырастет (по сравнению с ситуацией на начало года) на 0,5–1 п.п., при этом конкретная динамика будет во многом определяться динамикой ключевой ставки, а также стоимостью фондирования. Стоит отметить, что ключевым источником фондирования ипотеки до сих пор остаются вклады физлиц, а ставки по ним в крупнейших банках продолжают расти.

«Рост стоимости фондирования привел к пересмотру ожиданий, и все ключевые участники рынка ипотеки были вынуждены повышать ставки: к январю 2019 года ставки предложения выросли до 10,5–11%», — отмечают в аналитическом центре госкомпании «Дом.РФ». С учетом сроков выдачи и одобрения ипотечных кредитов этот уровень ставки мы увидим в статистике Банка России в марте—апреле 2019 года, отмечают аналитики компании. «Дальнейшая траектория ставок будет зависеть от ситуации в макроэкономике, в том числе от влияния внешних факторов. В базовом сценарии во второй половине 2019 года, по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках, ставки по ипотеке могут вновь перейти к снижению», — добавили в «Дом.РФ».

Несмотря на повышение ставок, их текущий уровень существенно ниже среднего уровня ставок в 12,5% (именно под такую среднюю ставку сформирован текущий ипотечный портфель), резюмировали в аналитическом центре.По итогам первой декады января 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, достигла уровня 7,529% годовых. Отметку 7,5% ставка превысила впервые почти за полтора года: в предыдущий раз выше этой отметки она поднималась по итогам второй декады августа 2017 года.

По итогам второй—третьей декады января ставка удерживалась на уровне 7,548% годовых, что является максимумом с начала июня 2017 года.

В январе 2019 года директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что рост стоимости кредитов нельзя однозначно связывать с повышением ключевой ставки ЦБ.

Евгений КАЛЮКОВ, Екатерина ЛИТОВА