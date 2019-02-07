07.02.2019 10:40 370

Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы раскрыли схему хищения из банка «Советский» 2 млрд руб. В Санкт-Петербурге задержали бывшего акционера этого кредитного учреждения и экс-гендиректора ООО «Коллектор 19» Кирилла Ласкина. Как выяснилось, именно он купил у «Советского» якобы невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 млрд руб. всего за 2 млн руб. При этом менее чем за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб.

Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).

Как выяснилось в ходе расследования, хищение активов банка руководители и его собственники осуществили через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов. В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19». В схеме, по данным следствия, были задействованы гендиректор последнего Кирилл Ласкин и бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов (арестован в марте 2018 года). В результате ООО приобрело кредитный портфель на сумму более 2,1 млрд руб. всего за 2,1 млн руб. (0,1% от суммы передаваемых прав). При этом только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб. Следствие полагает, что конкурсный управляющий из Агентства по страхованию вкладов вполне мог добиться возврата кредитов, поэтому всю сумму переуступленных займов признали похищенной из «Советского».

Отметим также, что в феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению временной администрации признал договор уступки прав требований недействительным. Позже вышестоящая инстанция оставила это решение в силе.

Допрошенный в качестве подозреваемого Кирилл Ласкин свою вину не признал. По данным "Ъ", никакой уголовной составляющей в этом деле он не видит, а отношения между своим ООО и «Советским» считает гражданско-правовыми. При этом коммерсант настаивает на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными». По данным "Ъ", сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Напомним, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис», которое, по данным следствия, было подконтрольно известному экс-банкиру и бывшему владельцу английского футбольного клуба «Портсмут» Владимиру Антонову. Первоначально финансист вину не признавал, но летом 2018 года изменил свою позицию. В июле горпрокуратура Санкт-Петербурга заключила с Владимиром Антоновым досудебное соглашение, и реальный арест ему заменили на домашний. На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита ООО «Сервис». Впрочем, для правоохранительных органов господин Митрушин оказался недоступен, успев скрыться за границей. Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ». Эта организация принадлежит Станиславу Митрушину, а ее акционерами являются все тот же Кирилл Ласкин и бизнесмен Олег Николаев. Последний проходит по делу в качестве свидетеля.

Олег РУБНИКОВИЧ

