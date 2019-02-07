Рекордные объемы ипотечных кредитов, которыми гордятся чиновники, маскируют неприглядную правду: при снижающихся пять лет подряд доходах не все россияне могут потянуть взятые на себя долги за жилье. И в моменты кризиса человек, еще недавно радовавшийся приобретению своей квартиры, может в одночасье лишиться ее и оказаться на улице. «Газета.Ru» собрала истории людей, которые столкнулись с безысходной кабалой ипотеки.

Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки. По данным Банка России, в 2018 году россияне взяли кредитов на жилье на более чем 3 трлн рублей, что почти вполовину выше результата 2017-го.

В этом году рынок ипотеки, скорее всего, продолжит рост, хотя темпы его снизятся до 10%, прогнозирует руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко .

Сегодня на Москву приходится 12,7% выданных ипотечных кредитов, на Московскую область — 8,37%, рассказал «Газете.Ru» эксперт. Остальной объем распределен по регионам. Гордейко также добавил, что размер кредита в регионах отличается почти в три раза. Если в Москве средняя сумма составляет 4,34 млн руб., то в регионах речь может идти о 1,5 млн руб. или еще меньшей сумме, как например, в Кемеровской, Кировской, Курганской областях, Алтайском крае.

Однако долги за жилье не всем по плечу. Обладатели ипотечных кредитов рассказали «Газете.Ru» о трудностях, с которыми столкнулись при выплате долга.

Вся надежда — избавиться от квартиры

В январе Центробанк анонсировал планы узаконить для россиян возможность ипотечных каникул. При определенных условиях они смогут получить право на отсрочку по одному кредиту в общей сложности на год.

Такая опция у многих банков есть и сейчас, но действует она весьма своеобразно.

Антон стал ипотечным заемщиком в апреле 2014 года. Тогда кредит ему одобрили под 13% годовых на 15 лет. «Я продал свою квартиру в регионе и купил жилье в Московской области», — рассказал молодой человек.

По его словам, при оформлении ипотеки банк запросил дополнительно 62 тысячи рублей за выдачу кредита и 12 тысяч рублей за перевод между счетами.

Под новый год у него начались проблемы со здоровьем, потребовалась операция. Плюс ко всему на фоне кризиса он попал под сокращение. Антону пришлось продать машину и повысить лимит по кредитной карте, чтобы хоть как-то справляться с выплатами по ипотеке.

«Я пришел в банк, написал заявление, чтобы мне дали каникулы на полгода. Потом мне перезванивали, выясняли, может ли кто-то быть поручителем. Я отвечал, что нет и что нахожусь без работы. В итоге банк дал каникулы на четыре месяца, но увеличил выплаты в дальнейшем на 2 тысячи в месяц — с 55 до 57 тысяч рублей. Я должен был заплатить еще 15 тысяч рублей за то, что они пошли мне на уступку», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

В кризис оказалось не так легко найти высокооплачиваемую работу.

В результате весь заработок Антон нес в банк на покрытие платежей по кредиту. К тому же у него умер отец, нужно было содержать маму.

«Я пошел в банк за очередными каникулами. Мне одобрили два месяца отсрочки. Платеж снова увеличился — на 1000 рублей до 57 900 рублей. Плюс снова заплатил за это 15 тысяч рублей», — добавил мужчина.

В 2017 году знакомые начали подавать заявки на снижение процентной ставки, но банк отказал Антону. «Я пробовал подавать заявку на снижение ставки каждые три месяца, но мне не одобряли без объяснения причин», — продолжил он.

Ставку не уменьшили и сейчас. Банк заморозил ее снижение. И хотя постепенно с платежами ситуация наладилась, большая часть зарплаты по-прежнему уходит на кредит.

При этом Антон пробовал запустить процедуру банкротства.

«Я просто не знал, куда мне деться», — сказал он.

Возможность процедуры банкротства физлиц, которая действует с 1 октября 2015 года, не решает полностью проблем ипотечных заемщиков, комментирует руководитель проекта «Долгам.Нет» Дмитрий Донсков . Долги по ипотеке, а также коммунальным платежам, потребительским кредитам и налогам будут закрыты, но квартиру продадут с молотка. А значит, снова встанет вопрос жилья.

Вся надежда Антона на продажу ипотечной квартиры.

«Собираюсь ее продать. Моя первоначальная работа позволяла спокойно платить ипотеку, но сейчас это накладно. В 2014 году я был один, а теперь на первый план выходит семья», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

«Ипотеку никому не посоветую»

На фоне снижения ставок по ипотеке в 2017-2018 годах многие россияне стремились провести реструктуризацию ипотечного долга. Однако удалось это сделать далеко не всем.

Влад взял ипотеку в 2012 году по льготной тогда ставке в 9,5 % (средняя ставка в то время была на уровне больше 12%).

«В 2012 году я получил льготу потому, что мы стояли в очереди на расселение (три семьи и восемь человек в одной квартире). По закону, если не хватает нормы по квадратным метрам на человека и доходы не позволяют улучшить жилищное условие, то можно встать в очередь. Государство предлагает либо социальное жилье, либо другие варианты, например льготную ипотеку», — рассказал Влад.

В процессе оформления документов у него возникли претензии по поводу посредников.

«Непонятные организации часто навязываются вам в договор без права отказаться, особенно если человек льготник. Иными словами, за ипотекой ты можешь пойти только туда, куда направят чиновники», — сказал он.

При этом банки отказываются понижать ставку, если кредит и так был взят по льготной ставке.

Напомним, что средняя ставка по ипотеке в течение 2018 года снижалась до 9,41%, но затем последовала коррекция.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала 2018 года, составила 9,56%. При этом в декабре прошлого года речь шла о 9,66%. В январе 2019-го основные игроки ипотечного рынка подняли ставки примерно до 10%.

По словам Влада, выплаты по кредиту отнимали у него 40-50% зарплаты.

«После того, как расплачусь, больше никогда не возьму ипотеку. Вообще никому не посоветую ввязываться в ипотечные кредиты», — советует он.

«Инструмент рабочий и полезный, но не в России, где за 10 лет ты покупаешь вторую квартиру банку, а за 20 лет покупаешь ему две...

Копить, покупать сначала что-то поменьше, продавать, добавлять деньги и снова покупать в разы эффективнее», — резюмировал Влад.

Обвал рубля и золотая ипотека

В худшей ситуации оказались те, кто взял до кризиса валютную ипотеку. После событий «черного вторника» 16 декабря 2014 года, когда Банк России повысил ключевую ставку до 17,5%, а курс доллара взлетел до 80 рублей, сумма кредитов всех заемщиков выросла в несколько раз.

Люди оказались в ситуации, когда ежемесячный платеж и сумма долга по кредиту в рублях выросли, а доходы остались в лучшем случае на прежнем уровне. Цены из-за упавшего спроса снизилась, и человек, даже с учетом внесенного первоначального взноса за квартиру и нескольких лет регулярных платежей по ипотеке, оказался должен сумму, существенно превышающую рыночную стоимость жилья.

«Если же ипотечный заемщик переставал платить, банк обращался в суд и требовал выплаты долга и реализации предмета ипотеки — заложенного жилья.

Зачастую максимум, чего удавалось добиться юристам в суде по подобным спорам, — это снижение начисленной неустойки и установление более высокой начальной цены продажи, по которой квартира должна уйти с молотка», — вспоминает Донсков.

Марина купила квартиру в ипотеку в Подмосковье в 2007 году. На тот момент она получала зарплату в долларах и ипотечный кредит тоже оформила в иностранной валюте.

После «черного вторника» женщина не обращалась в суд, как поступили многие валютные ипотечные заемщики, и пошла по пути банкротства. По ее словам, сначала банк выставлял «шокирующе невыгодные суммы» при переводе на рубли, а когда курс стабилизировался на высоком уровне и было понятно, что вниз уже не пойдет, в банке и вовсе «не дали ничего сделать».

«В суд я не подавала. С ними (банком — ред.) бесполезно судиться. Я читала, что у людей, у которых оставалось по долгу выплатить совсем какие-то копейки, отбирали квартиру, даже если это было единственным жильем», — отметила Марина.

Выселить из квартиры, купленной в ипотеку, даже если это единственное жилье, можно, подтвердил юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян.

Стоимость квартиры Марины при покупке составила 183 тысячи долларов (курс в 2007 году составлял порядка 35,9 рублей за доллар, то есть в рублях речь шла о 6,5 млн рублей). «Я уже заплатила банку 100 тысяч долларов. Надо было заплатить еще 12 млн руб., которые мне выставили при рефинансировании...

Вы же понимаете, ипотека тогда золотая», — поделилась Марина.

Еще одна валютная должница Оксана рассказала «Газете.Ru», что сумма платежа по валютной ипотеке остается весомой и по сей день. Задолженность составляла 20 млн рублей за квартиру, стоящую 6,5 млн рублей. Ей пришлось пойти на условия банка и пересчитать кредит по программе «прощения долга», по которой было списано 10 млн рублей. Женщина смогла воспользоваться программой помощи, поскольку растит ребенка-инвалида.

В рамках реализации правительственной программы помощи валютным заемщикам за период с 1 сентября 2017 по 31 декабря 2018 года компенсация с использованием госсредств части убытков при проведении реструктуризации была одобрена по 3043 ипотечным кредитам, сообщили в Центробанке «Газете.Ru».

Остальные 6657 заявок были направлены на рассмотрение межведомственной комиссии.

При этом она одобрила 2761 заявок, по 3390 заявкам было отказано из-за несоответствия целям программы помощи, 342 заявки возвращены кредиторам для доработки, чтобы платежная нагрузка была посильной для заемщиков после проведения реструктуризации кредита.

«Кредиторами было проведено 2577 сделок по реструктуризации с использованием государственных средств, предоставленных в рамках программы помощи», — привели цифры в ЦБ.

Банки не любят детей

Еще один собеседник «Газеты.Ru» Антон, на счету которого уже вторая ипотека, рассказал о неожиданных сложностях. Его первая ипотека была в валюте.

«Конечно, после обвала доллара пришлось очень туго: фактически сокращались любые расходы, так как платеж рос на глазах — в два раза. Мы напряглись, урезали все расходы и выплатили сразу весь остаток», — рассказал он.

Он вспомнил, как просрочил самый первый платеж. «Еще не привык тогда. Позвонили из банка, поинтересовались, все ли у меня хорошо. На первый раз штрафовать не стали», — сказал он.

По словам собеседника, когда приходишь в банк за вторым ипотечным кредитом, вопросов к сотруднику банка уже немного: ставка, размер платежа, возможность досрочного погашения — всей суммы или частями и без штрафных санкций. Естественно, банки не в восторге от досрочных погашений кредитов. Но как оказалось, не только от них, рассказал Антон.

Банки не любят детей. Особенно маленьких.

Ребенка в ипотечную квартиру прописать можно, но трудно — без одобрения банка это нельзя сделать.

Возможное нежелание банков давать согласие на прописку детей может быть связано с опасениями при изъятии квартиры в случае неплатежей, объясняет юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян.

«Банки опасаются, что процесс по изъятию ипотечной квартиры у должников может затянуться. Ведь если речь идет о детях, то в судебных разбирательствах всегда участвуют органы опеки и прокуратура . В случае если речь идет об изъятии у семьи единственной квартиры, то они могут поддержать позицию должников об отсрочке исполнения решения суда о выселении», — пояснил Мстоян.

Несмотря на все казусы, Антон после завершения второй ипотеки планирует обратиться за следующей. «Появилась привычка думать о будущем. Например, я мог бы напрячься и купить машину или отправиться в путешествие, но сразу начинаешь считать — это еще часть ипотеки, можно внести сразу и пересчитать либо срок, либо размер платежа», — поделился планами собеседник издания.

Правда, он не скрывает, что хочет заранее выплатить кредит, потому что не уверен, «в какой стране завтра будет жить».

Евгения ПЕТРОВА

