07.02.2019 11:00 319

«Ростелеком» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке второго крупнейшего в России оператора дата-центров DataLine. По данным "Ъ", его бизнес оценивается минимум в 21 млрд руб. с учетом долга 3 млрд руб., а сделка может быть закрыта в апреле. В стоимость DataLine включена премия за структуру бизнеса и наличие площадок в Москве, считают эксперты.

«Ростелеком» завершил оценку оператора дата-центров DataLine (принадлежит IT-холдингу Inline Technologies Group) и направил в ФАС ходатайство о покупке его бизнеса, сообщил "Ъ" источник в IT-отрасли. В ФАС подтвердили "Ъ", что такое ходатайство поступило в середине января. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. В DataLine не ответили на запрос.

О том, что «Ростелеком» интересуется покупкой DataLine, "Ъ" сообщал 16 января . В DataLine тогда говорили, что информация о покупке «Ростелекомом» компании не соответствует действительности, но подтверждали, что ведут переговоры с рядом инвесторов. По словам одного из источников "Ъ", «Ростелеком» в итоге оценил DataLine в 23 млрд руб. без учета долга. Другой собеседник слышал, что оценка составит 21 млрд руб. с учетом долга компании 3 млрд руб., то есть реальная сумма сделки составит около 18 млрд руб., или $275 млн. Ее закрытие планируется в апреле 2019 года, уточняет источник "Ъ".

Мощность центров обработки данных (ЦОД) DataLine сейчас составляет 4,7 тыс. стоек (больше только у «Ростелекома» — 5,9 тыс.), а оборот облачной инфраструктуры — около 1,5 млрд руб. в год, говорит гендиректор Rusonyx Константин Анисимов. Себестоимость строительства ЦОД такой мощности составляет около $140 млн, «и эти деньги, безусловно, входят в цену», отмечает он. При этом ЦОД у DataLine практически заполнены, а оборот бизнеса по этому направлению может составлять около 3 млрд руб. в год, оценивает эксперт. Исходя из этих оценок, бизнес DataLine в сфере центров обработки данных можно оценить в $85 млн, а в сфере облачной инфраструктуры — в $45 млн, рассуждает господин Анисимов. Учитывая эти факторы, а также премию в цене за уникальность структуры, вся DataLine действительно может оцениваться в $270–350 млн, резюмирует он. Кроме того, на стоимость DataLine в случае приобретения «Ростелекомом» повлияет известность бренда, а также наличие клиентской базы и нескольких географически разнесенных площадок внутри МКАД, считает директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко.

Дата-центры нужны «Ростелекому» в том числе для проектов в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Так, например, оператор указан в качестве исполнителя по проекту «гособлака», в которое должны мигрировать информационные системы органов власти. В августе 2018 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что компания допускает возможность предоставления другим операторам мощностей для хранения данных в рамках «закона Яровой».

Ранее эксперты отмечали, что в случае объединения бизнесов «Ростелекома» и DataLine доля «Ростелекома» на рынке дата-центров достигнет 25–30% и он окажется почти в монопольном положении. Как сообщал "Ъ" 6 февраля , на структуру рынка облачных услуг может повлиять и выход в Россию одного из крупнейших китайских интернет-холдингов — Tencent. Компания разместила более 600 стоек с оборудованием на площадке компании IXcellerate в Москве. Эксперты ожидают, что при правильном маркетинге Tencent сможет потеснить российских игроков.

Юлия ТИШИНА, Владислав НОВЫЙ