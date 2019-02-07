Суд приговорил к 13 годам колонии хакера Лысенко по делу о хищении более 1 млрд рублей

07.02.2019 13:30 307

Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина Украины Юрия Лысенко по уголовному делу о хакерской атаке на российские банки, в результате которой со счетов кредитных организаций было похищено более одного миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд назначил Лысенко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала представитель суда.

Таким образом, суд признал Лысенко виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и частью 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Обвинение

Судом и следствием установлено, что в период с 1 июня по 18 июля 2014 года Лысенко создал в Москве преступное сообщество. Арендовав жилое помещение, он приобрёл и разместил в нём средства вычислительной техники и мобильной связи, необходимые для организации доступа соучастников преступления в интернет, а также оперативной передачи информации остальным участникам организованной группы.

Кроме того, Лысенко арендовал на заграничных интернет-ресурсах удалённые сервера для размещения на них созданной им программы, с помощью которой формировал и направлял в кредитно-финансовые учреждения подложные электронные платежные поручения. Программа позволяла снимать средства со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счёт уже самих финансовых структур, полагают правоохранительные органы.

Согласно материалам дела, общий ущерб от деятельности хакеров составляет свыше одного миллиарда рублей. Так, ПАО «Промсвязьбанк» недосчитался 39,5 миллиона рублей, ПАО «Банк Уралсиб» — 45 миллионов, ПАО «Банк Траст» — 106 миллионов и ПАО «Банк Зенит» — 883,5 миллиона рублей.

Позиция защиты

Защита Лысенко полностью отвергает доводы обвинения и настаивает на его невиновности, а предъявленное ему обвинение считает целиком голословным.

«Изложенные в обвинении фабулы не подкреплены никакими доказательствами. Государственным обвинением не было доказано существование преступного сообщества и квалифицирующих его признаков. Не был установлен ни размер ущерба, ни способ совершения преступления, ни факт получения Лысенко какого-либо дохода от инкриминируемых ему хищений», — отмечает адвокат подсудимого Иван Миронов.

Более того, защитник указывает, что в ходе судебного следствия было установлено, что у Лысенко имелось алиби: когда, по мнению следствия, он якобы создавал преступное сообщество, арендовал мнимые квартиры, а также осуществлял хищение денежных средств и делил преступные доходы, он находился в другой стране.

«Обвинение даже не представило никаких доказательств наличия у Лысенко специальных компьютерных знаний, а стороной защиты было опровергнуто и это», — заявил Миронов.

По его словам, остальные фигуранты дела до задержания ни разу не видели Лысенко и не слышали о нем.