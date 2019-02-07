Рубль подешевел до 66 рублей за доллар впервые за неделю с оглядкой на форекс

07.02.2019 11:30 324

Рубль умеренно дешевеет утром четверга, отражая рост доллара США на форексе за последние сутки, а также негативную динамику у большинства сырьевых и развивающихся валют. Против рубля и интервенции Центробанка, которые регулятор, впрочем, снизит с сегодняшнего дня.

Активность и ликвидность российского валютного рынка вновь может быть пониженной в преддверии пятничного заседания Банка России, который, согласно опросу Рейтер, скорее всего, сохранит текущий уровень ключевой ставки 7,75 процента годовых, однако может прояснить ситуацию со своими шагами на ближайшее будущее.

"Исходя из экономической ситуации, скорее всего, регулятор даст понять, что ставка останется неизменной еще несколько месяцев. Поэтому мы не ждем особых движений и на валютном рынке. Наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар/рубль – 65,50-66,20", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

Пара доллар/рубль в начале торгов достигла отметки 66,03 впервые с 30 января, при этом участники рынка отмечают, что выше уровня 66 за доллар могут располагаться объемы валюты на продажу от экспортеров, которые сейчас остановили ослабление рубля.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,95, и рубль теряет 0,1 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,90, и здесь рубль показывает минимальные изменения от уровней закрытия среды.

Пара евро/доллар на форексе сейчас вблизи отметки $1,1362, также показывая минимальные изменения, но ранее она снижалась до $1,1350 впервые с 25 января.

Доллар США показывает в основном укрепление к ряду сырьевых и развивающихся валют.

Нефть дешевеет с начала дня на фоне сохранения рекордных уровней добычи в США. Баррель Brent сейчас оценивается в $62,33 за баррель (-0,6 процента).

Центробанк с сегодняшнего дня и по 6 марта будет покупать валюту на 12,5 миллиарда рублей в день (на 9,7 миллиарда — плановые интервенции, на 2,8 миллиарда — отложенные) против объема в 18,4 миллиарда рублей, на который регулятор покупал ежедневно валюту с 1 февраля с учетом отложенных покупок.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ