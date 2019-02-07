07.02.2019 15:30 507

«Де-факто санация «ФК Открытие» завершена — мы выполняем все нормативы, и по сути нам предстоит юридическое закрепление этого состояния. Мы будем готовить отчет по итогам 2018 года, пойдем на совет директоров банка и выберем момент для прекращения плана участия Банка России в банке «ФК Открытие», — сказал глава банка Михаил Задорнов на конференции по итогам 2018 года.

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» за 2018 год составила 90 млрд рублей по МСФО. Это предварительная неаудированная отчетность, но вряд ли она принципиально изменится, сказал Задорнов.

По словам главы «ФК Открытие», сейчас рассматривается вопрос о выплате банком дивидендов ЦБ по итогам 2018 года.

Выйти на прибыль после санации банк запланировал еще в начале 2018 года. «По МСФО у нас очень хороший результат. В этом году на балансе «ФК Открытие» было погашено около 70 млрд рублей проблемных долгов. Долги гасились либо активами, либо за счет того, что мы просили заемщиков перекредитоваться в других банках или погасить долги. Эти 70 млрд рублей внесли большой вклад в финансовый результат, подчеркнул председатель правления банка.

В интервью «Ведомостям» в конце декабря Задорнов говорил, что чистая прибыль по МСФО по итогам 2018 года будет порядка 95 млрд рублей. «По РСБУ прибыль будет небольшой, потому что резервы сформированы в гораздо большем объеме. Мы ориентируемся на 6–8 млрд рублей чистой прибыли по итогам года», — уточнял Задорнов. «По «ФК Открытие» мы очень близки к стратегии — она предусматривала 25 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году. Также стратегия предусматривала капитал в 340 млрд рублей в следующем году, здесь мы тоже близки к этим значениям. Может, капитал будет даже чуть больше, поскольку в этом году прибыль выходит выше ожиданий», — говорил Задорнов. Чистая прибыль «Росгосстраха» составила в 2018 году 6 млрд рублей, а сборы — 70 млрд рублей.

«ФК Открытие» попал под санацию в конце августа 2017 года. В течение нескольких месяцев ЦБ занялся оздоровлением еще двух крупнейших частных банков — Бинбанка и Промсвязьбанка. Суммарно на санацию регулятор направил 2,62 трлн рублей, говорила в интервью Reuters в июне 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В капитал санированных банков было внесено 758,3 млрд рублей, еще 1,86 трлн рублей ЦБ предоставил в форме депозитов.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

