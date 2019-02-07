07.02.2019 17:30 407

Банк «ФК Открытие» по итогам 2018 года может выплатить дивиденды в пользу своего главного акционера — Центробанка, такой вопрос рассматривается, заявил на пресс-конференции глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Их возможный размер он не раскрыл, ни один из санируемых банков еще не выплачивал дивиденды ЦБ.

«ФК Открытие» завершил прошлый год с прибылью по МСФО на уровне 90 млрд руб., следует из презентации банка. Как рассказал Задорнов, прибыль удалось получить благодаря трем факторам. «Мы восстановили резервы [по межбанковскому кредиту], когда «Траст» был выделен из группы и стал самостоятельным банком», — отметил он. Второй фактор — достаточно серьезное восстановление резервов из-за погашения около 70 млрд руб. непрофильной и проблемной задолженности только на балансе банка «ФК Открытие». Третий — выход в плюс по операционной деятельности банка. Еще за 9 месяцев 2018 года прибыль банка была в три раза меньше — 30 млрд руб.

Банк был взят на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ. После «ФК Открытие» — в сентябре того же года — регулятор забрал на санацию Бинбанк (с 1 января 2019 года присоединен к «Открытию). В декабре к числу санируемых крупных банков добавился Промсвязьбанк (на его основе создан банк для обслуживания гособоронзаказа). Затраты на оздоровление всех кредитных организаций ЦБ оценивал более чем в 2 трлн руб. (взносы в капитал 758,3 млрд руб. и предоставление депозитов на 1,86 трлн руб., часть депозитов уже возвращена, на конец октября долг по всем банкам на санации составлял около 250 млрд руб.).

Долг «ФК Открытие» перед ЦБ, согласно данным его оборотной ведомости, на 1 января составлял 5,9 млрд руб.

По словам Задорнова, сейчас санация «Открытия» уже фактически завершена, и банк выполняет все нормативы самостоятельно. «Вопрос [остался] в юридическом закреплении состоявшегося финансового оздоровления», — подчеркнул глава «ФК Открытие». «У нас высокая достаточность капитала по первому нормативу [H1.0 — основной норматив достаточности собственных средств]. С большим запасом мы держим все буферы по Базелю 3, не дожидаясь конца года [надбавки к капиталу для системно значимых банков, полное вступление в силу перенесено на 1 января 2020 года]. Мы выполняем шестой норматив [Н6 — норматив риска на одного заемщика или группу связанных]. Сейчас нет ни одного заемщика, который превышал бы шестой норматив», — перечислил Задорнов. Санируемые банки согласно регулированию могут нарушать нормативные требования, обязательные для других банков.

Активы «Открытия» после объединения с Бинбанком на 1 января 2019 года составляют 2 трлн руб. Капитал объединенного банка — 315 млрд руб., кредитный портфель — 589 млрд руб., в банке находится 1,275 трлн руб. средств клиентов. В 2018 году «ФК Открытие» передал проблемные и непрофильные активы на 438 млрд руб. в банк плохих долгов. Среди них требования к экс-владельцам банка, Utair, группе компаний Александра Мамута, обанкротившимся «Трансаэро» и СУ-155.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ

При участии: Екатерина ЛИТОВА