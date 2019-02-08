08.02.2019 08:40 273

Система быстрых платежей (СБП) Центробанка заработает в Крыму. Присоединиться к сервису планирует крупнейшая кредитная организация региона — РНКБ, рассказали там «Известиям». Однако возможность пересылать деньги по номеру телефона на полуострове появится не 28 февраля, когда система полноценно заработает по всей России, а «в течение первого полугодия». Появление в Крыму новой платформы может решить проблему безналичной оплаты — из-за санкций в регионе не работают международные системы Visa и MasterCard, отметили эксперты. Теперь же переводы между Крымом и остальной Россией станут проще.

Без ограничений

Крымский банк РНКБ проводит подготовительные работы и планирует подключиться к системе быстрых платежей ЦБ до конца первого полугодия, рассказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, сервис станет доступным для жителей полуострова.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» рассказали, что ограничений для банков по участию в СБП нет. Кредитные организации сами принимают решение по присоединению к проекту. Пока платформа работает в тестовом режиме, добавили в регуляторе. К ней сейчас подключены 12 банков: Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

Руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков подчеркнул, что минусов у системы нет — она развивает технологическую инфраструктуру банковской сферы.

— Ак Барс Банк продолжает опытно-промышленную эксплуатацию. Все тесты проходят успешно, в плановом режиме. Совершение трансакции занимает от двух до пяти секунд, — рассказал о первом опыте Ильназ Ситдиков. — СБП предоставляет преимущества как для пользователей, так и для банков — участников системы. Она работает круглосуточно без выходных. Банки смогут улучшить клиентский сервис и еще больше обезопасить переводы.

По словам заместителя директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидии Кашириной, система начала работать в пилотном режиме на ограниченном количестве лояльных клиентов, идет отладка процессов и взаимодействия.

Зампред правления ВТБ Ольга Дергунова заявила, что тестировать сервис банк начал уже в декабре и с 28 февраля начнет предоставлять его всем своим клиентам. В пресс-службе организации добавили, что детали тарифной политики будут озвучены позже.

В остальных финансовых организациях оперативно не ответили на вопросы «Известий» о первых результатах работы системы.

Полноценно СБП начнет действовать 28 февраля. Всего к ней планируют присоединиться 40 банков, рассказывал ранее глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Сбербанка в их числе нет. На момент публикации материала в кредитной организации не ответили на вопрос «Известий», планируют ли они подключиться к СБП в перспективе. У банка есть собственная система перечислений по номеру телефона с карты на карту внутри организации, она является крупнейшим игроком на российском рынке p2p-переводов.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Разработка СБП велась с 2017 года. Ее основная цель — упростить переводы между гражданами независимо от того, в каких банках выданы карты. Также система призвана снизить монополию на рынке отдельных банков, которые уже внедрили перечисления между своими клиентами по номеру телефона. В первый год работы СБП комиссия взиматься не будет, с 2020 года она составит от 0,5 до 3 рублей и как для банка-отправителя, так и для банка-получателя. Решение об установлении комиссии для граждан кредитные организации будут принимать самостоятельно, однако ЦБ и ФАС проследят, чтобы эти тарифы не завышались.

А если санкции?

Появление у жителей Крыма возможности пересылать друг другу деньги по номеру телефона между разными банками позволит решить проблему санкционной изоляции полуострова, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Также это даст возможность людям быстро переводить средства друзьям и родственникам в других регионах России, подчеркнул советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. Это поспособствует и развитию безналичных платежей, что привлечет в регион потенциальных туристов, представителей малого и среднего бизнеса и даст толчок для развития полуострова, уверен эксперт.

С июля начнется второй этап реализации системы быстрых платежей. Клиенты смогут проводить перечисления в пользу юридических лиц — например, за товары и услуги с использованием QR-кодов, сообщал ранее регулятор.

Впрочем, в целом в Крыму проблема карточных платежей решена, отметил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. На полуострове работает российская платежная система «Мир», и в большинстве торговых точек карты принимаются к оплате, работают банкоматы финансовых организаций, которые присутствуют в регионе.

При этом вероятность каких-либо существенных санкционных ограничений из-за подключения к СБП крымских банков — например, в виде отключения банков от системы SWIFT или запрета на расчеты в иностранной валюте — оценивается как невысокая, добавил Антон Граборов.

Общий объем перечислений через СБП в первый год может составить примерно 5–10 трлн рублей, прогнозировал ранее «Известиям» председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2018 года россияне перевели друг другу с карты на карту 19,2 трлн рублей.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА