08.02.2019 09:00 243

Инвесторы устали ждать официальной даты запуска платформы TON и хотят объединить доли в компании, чтобы надавить на Павла Дурова. Об этом Forbes сообщил один из инвесторов проекта, пожелавший остаться неназванным.



«Информация о том, что платформа готова на 90% ничего не значит: выпустить новую криптовалюту (Gram) можно за две секунды, что и происходило на фоне криптобума в прошлом году. Но пока на платформе не будет шлюзов для ввода и вывода средств, она не запустится, — говорит инвестор. — Запуск намечен на июнь, но с этим очень много неопределенности».

«Ведомости» писали, что тест платформы планировался еще осенью. Тогда проект был готов на 70%. Изначально запуск был намечен на конец 2018 года, но потом перенесен на март 2019. Также Дуров планировал в ближайшее время провести встречу с крупнейшими инвесторами проекта.

«На уровне маркетинга великий провокатор, по-моему, уже отработал, подняв такими заявлениями количество подписчиков своего сервиса Telegram. В прошлом году вышел апдейт по запуску этой платформы, и по мнению многих экспертов в сфере блокчейн-разработки до блестящего запуска в боевую там еще далеко», — считает управляющий партнер венчурного фонда Prytek и CEO школы IT и безопасности HackerU Олесья Горьковая.

Оценка рынка довольно противоречива, притом как в отношении работоспособности платформы, так и с точки зрения стоимости проекта. TON — это блокчейн-система на базе мессенджера Telegram, ее возможности сравнимы с WeChat: коммуникации, связь, медиа. Forbes опросил инвестменеджеров международных венчурных фондов, консенсус-оценка капитализации TON составила $3,9 млрд. При этом The Bell со ссылкой на экспертов из Qiwi HASH Crypto Investment Bank дал оценку в $29,5 млрд.

«С поддержанием градуса ажиотажа вокруг запуска платформы у Дурова все в порядке. Когда платформа заработает, ее функционал подвергнется испытанию. Стартапу мало привлечь внимание пользователей к своему продукту. Важно их удержать и сделать лояльным. О популярности продукта TON можно будет судить через один-два года», — считает основатель «Дайджеста мировых финансовых технологий» Александр Табернакулов.

При этом запуск TON оживит крипторынок и даст новую силу «классическим» криптовалютам — биткоину и эфиру, считает сооснователь и партнер Tokenbox Владимир Смеркис. По мнению сооснователя и генерального директора криптобанка Wirex Дмитрия Лазаричева, самое интересное — это как разработчики TON решают проблему масштабируемости и как они подходят к применению концепции Proof-of-Stake на практике. «Учитывая популярность Telegram-каналов в блокчейн сообшествах, можно с уверенность сказать, что изначальное число пользователей будет существенным даже просто из обычного любопытства», — считает он.

«Однако есть достаточно много рисков, почему реализовать это не получится: например, транзакции будут неосуществимы или блокированы для реализации. И в этом случае это станет крупной неудачей, над решением которой в дальнейшем будут думать многие. Но как показывает опыт WeChat в Китае, сам по себе пример использования мессенджера как центра финансовой платформы крайне перспективен», — говорит CEO «ОрбитаКапитал Партнерз» и амбассадор SingularityU Евгений Кузнецов.

В любом случае у Дурова есть время на реализацию задуманного до октября: согласно условиям ICO он должен вернуть инвесторам деньги.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff