08.02.2019 09:10 278

Экспорт нефтепродуктов из России, по данным Минэнерго, в январе рванул вверх. Доля бензина, отправленного за рубеж, в сравнении с декабрем 2018 года увеличилась на 60%, дизельного топлива — на 30%. Рост экспорта, а также увеличение НДПИ, НДС и ставок акцизов на топливо повышают риски очередного скачка цен после 31 марта, предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты.

Факторы роста

Российские нефтяники, по данным центрального диспетчерского управления ТЭК (подведомственно Минэнерго), в январе отправили на экспорт 332,7 тыс. т высокооктанового бензина экологического пятого класса. Рост по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года составил свыше 60%. Также на внешние рынки утекло 3,1 млн т дизельного топлива, что больше декабрьских показателей примерно на треть и на 15% превышает объемы, которые поступили на внутренний рынок. В декабре и ноябре прошлого года пропорция была обратная — отечественные потребители получили от нефтяников больше солярки, нежели зарубежные.

Увлеченность некоторых НПЗ экспортной альтернативой объяснима, но вкупе с другими факторами создает дополнительные риски скачка цен после 31 марта, когда истечет срок соглашения правительства с нефтяниками, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— С апреля начинается посевная, а НПЗ проводят традиционные ремонты. И оба эти фактора способствуют повышению цен на бензин и дизель, — отметил эксперт.

Кроме этого, по его словам, есть и другие причины для роста цен, вызванные решениями правительства. Имеется в виду рост ставок по трем важным показателям: акцизы, НДПИ и НДС. При этом надо учитывать, что доля акциза и НДПИ составляет свыше 40% в цене нефтепродуктов, и плюс, соответственно, 20% НДС. С 1 января 2019 года акцизная ставка на бензин пятого класса и дизельное топливо выросла в 1,5 раза. За минувший год средняя ставка НДПИ увеличилась на 53,3% по сравнению с 2017 годом. Из-за чрезмерного налогового бремени нефтеперерабатывающие заводы теряют в среднем 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на тонну бензина Аи-92.

На уровень конечных цен на топливо оказывают влияние и операционные затраты НПЗ, в первую очередь речь идет о росте транспортных тарифов. Так, тарифы на прокачку нефти по системе «Транснефти» в наступившем 2019 году будут проиндексированы на 3,87%, а тарифы РЖД на грузовые перевозки и пользование инфраструктурой — на 3,5%.

Правительство предусмотрело механизмы для сдерживания внутренних цен на топливо, но насколько они окажутся эффективны, пока никто не может точно сказать, отметил Александр Фролов.

Действительно, в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что только в марте будет возможно оценить влияние принятых мер по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В то же время, по словам главы департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексея Сазанова, эффект от демпфирующего механизма, призванного компенсировать нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке, будет виден минимум через 3–6 месяцев.

Александр Фролов отметил это противоречие и назвал принятые правительством меры «костылями, необходимость в которых отсутствовала бы в случае принятия рациональных решений по регулированию рынка моторного топлива».

В ожидании надзора

По словам генерального директора «Инфо-ТЭК Терминал» Рустама Танкаева, налоговый маневр в отрасли, поставивший нефтепереработку на грань рентабельности, уже применяется, а обещанные правительством компенсации для НПЗ только вступают в действие, и неясно, будут ли они иметь реальный эффект. В конце прошлого года «Роснефть» и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработали меры по стабилизации ситуации. В частности, они предлагают ограничить количество спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратились к Центральному банку с инициативой по усилению надзора над их осуществлением. Сегодня непрозрачная структура некоторых биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о них, чем пользуются недобросовестные участники. Доля компаний-перекупщиков на рынке составляет около 80%.

Как писали «Известия», «Роснефть» и СПбМТСБ полагают, что необходимо обеспечить участие в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.

Президент биржи Алексей Рыбников в январе уже отмечал, что идет активное обсуждение темы дальнейшего ужесточения требований к участникам торгов и правилам их допуска. По его словам, если сравнивать фондовый рынок и товарный, то на фондовом рынке и сама биржа, и все участники поднадзорны Центробанку, кроме того, участники торгов лицензируются. На товарном рынке, наоборот, лицензируется только биржа, а участники торгов никому не поднадзорны.

Предложения вполне целесообразны, поскольку они позволяют существенно снизить волатильность на бирже, на котировки которой ориентируются участники рынка, сказал «Известиям» руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Однако пока эти и другие механизмы контроля не приняты, ситуация остается неопределенной, считает Александр Фролов.

— Рынок пока не застрахован от ценовых скачков, вызванных либо ростом мировых цен на нефть — вопрос к Минфину, повысившему ставку НДПИ, — либо манипуляциями на внутреннем рынке, — сказал эксперт.

По его словам, рынок застыл в ожидании, возможно, перед очередным скачком цен.

Пока же многие эксперты подчеркивают, что стоимость топлива в России имеет потенциал приблизиться к европейской. Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», в нашей стране одни из самых низких в Европе цен на бензин для населения.

Николай ХРЕНКОВ