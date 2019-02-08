08.02.2019 09:30 254

Минфин сформировал предварительный портфель заявок от частного бизнеса на участие в национальных проектах в рамках реализации майского указа Владимира Путина, который предусматривает рост инвестиций в основной капитал на 25%.

Эти проекты прорабатываются для реализации в режиме, предусмотренном законопроектом о защите и поощрении капиталовложений. Этот документ дает бизнесу право подписать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций.

«Список проектов формируется. По конкретным инвестиционным заявкам мы вышли на число больше 200. Объем собственных инвестиций бизнеса предполагается на уровне 3-5 трлн руб.», — сообщил РБК замминистра финансов Андрей Иванов.

По его словам, заявок, поданных в виде «проектных инициатив на уровне бизнес-идей» существенно больше. «Это сотни проектов на почти 60 трлн рублей. Но когда мы переходим от идей к бизнес-моделям, ряд инициатив пока откладывается. У нас уже появилось такое понятие, как «замороженная инициатива», — пояснил Иванов.

По оценке замглавы Минфина, чтобы увеличить инвестиции в основной капитал на 25%, требуется за 6 лет собрать дополнительно 21-25 трлн руб. «Мы с этим легко справимся, если бизнес доверит свои ресурсы нашей юрисдикции», — заключил он.

Снижение порога

Проект закона «О защите и поощрении капиталовложений в России», который гарантирует компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги, Минфин разработал в августе. Накануне документ обсуждался на комитете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал РБК представитель союза и подтвердил Иванов.

Большинство участников заседания посчитали законопроект эффективным инструментом стимулирования роста инвестиций, сказал представитель РСПП. «В процессе совместной работы с Минфином в документ внесен ряд принципиальных для бизнеса поправок, таких, как снижение порога вхождения в проект, включение стабилизационных оговорок по налогам и тарифам, арбитрирование и совершенствование механизма компенсации», — рассказал он.

По словам Иванова, порог вхождения в проекты снижен в связи с особенностями их реализации в промышленности и агропромышленном комплексе. «Теперь при общем объеме проекта в 3 млрд руб. объем собственных инвестиций составляет 1 млрд руб. Такие изменения касаются агропрома, цифрового сектора и промышленности», — уточнил замминистра.

Прежняя версия законопроекта распространяла его действие на проекты общим бюджетом не менее 10 млрд руб. с собственными инвестициями бизнеса на уровне 3 млрд руб.

Критерии отбора проектов

Начало процессу привлечения инвестиций в приоритетные проекты положил помощник президента Андрей Белоусов, который предлагал изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке РСПП его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов.

Для отбора инвестпроектов создана рабочая группа. В ее состав вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РСПП Александр Шохин, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса.

По словам Андрея Иванова, сейчас портфель инвестпроектов формируется, исходя из значимости корпоративных инициатив для государства — «с одной стороны отвечают целям и задачам национальных проектов и инвестпрограмм компаний, а с другой — меняют ситуацию в своих регионах и отраслях».

«Это газо- и нефтехимические комплексы, полимерные и металлургические производства, которые формируют новую инфраструктуру и обеспечивают высокий передел сырья. Или строительство автомобильной дороги «Меридиан» — с одной стороны частный инвестпроект, с другой — транзитный коридор с карманами для беспилотных грузовиков и огромной сопутствующей инфраструктурой. Также планируется реализация проектов НЛМК, ММК и «Норникеля» в рамках программы «Чистый воздух», — привел примеры замминистра.

Петр КАНАЕВ