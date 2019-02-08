08.02.2019 09:40 341

Комиссии торгово-сервисных предприятий за прием к оплате банковских карт могут быть ограничены. Заняться этим вопросом поручил президент Владимир Путин на форуме "Деловой России". Банкиры предупреждают, что в таком случае начнут сворачивать программы кешбэка (возврат части стоимости покупки на карту) или снижать выплаты по ним, некоторые эксперты считают это маловероятным, поскольку такие действия могут привести к потере клиентов.

Ретейлеры давно добиваются снижения комиссий за эквайринг. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак по итогам обсуждения этой темы с ретейлерами дал поручение до 1 февраля представить в правительство предложения о способах снижения комиссий.

В среду заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров сообщил о внесении доклада по этому вопросу с согласованной позицией минфина, минпромторга, Банка России и самой антимонопольной службы. Предложение о введении фиксированных цен на эквайринг в размере 0,2 процента для дебетовых и 0,3 процента для кредитных карт, как в Евросоюзе, поддержано не было, вместо этого обсуждается создание условий для снижения размера торговой уступки. "Сейчас идет дальнейшая проработка полученных от участников рынка эквайринга инициатив, — сказал Кашеваров. — По итогам будут сформированы дополнительные предложения".

Банковскую комиссию за прием карт торговцы закладывают в стоимость товаров

Сейчас комиссии "зашиваются" в цену товара, их снижение — плюс не только для ретейлеров, но и для покупателей, заявили "РГ" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Комиссия за эквайринг не должна превышать стоимость обслуживания наличных (0,3-0,5 процента), настаивают в АКИТ.

В среднем по рынку комиссии за эквайринг сейчас составляют 1,5 процента. Для небольших торговых точек она, как правило, находится в пределах 1,8-2,2 процента, для крупных с большим оборотом может составлять 1-1,5 процента, говорит Антон Граборов, директор по развитию бизнеса "БКС Премьер". Эту комиссию взимает с торговой точки банк-эквайер, то есть банк, установивший в магазине POS-терминал для приема карт. Но при этом большая часть комиссии от каждой транзакции уходит банку-эмитенту, выпустившему карту. Этот процент называется интерчейндж. Его размер устанавливается платежными системами — Visa, MasterCard, Национальной системой платежных карт (оператор платежной системы "Мир"). "Эквайеру остается минимальное вознаграждение, поэтому за счет него вряд ли удастся существенно сократить общую комиссию, взимаемую с торговых точек", — считает Граборов. По его мнению, чтобы она заметно снизилась, необходимо уменьшать именно интерчейндж. "В случае с НСПК (это стопроцентная "дочка" Банка России. — Прим. ред.) этот вопрос решить будет проще, а в случае с международными платежными системами — несколько сложнее", — отмечает Граборов.

Размер интерчейнджа зависит от многих факторов, в том числе от вида торговой деятельности, размера бизнеса и даже типа карточек, которыми расплачивается покупатель, рассказали "РГ" в минпромторге. Для продовольственного сегмента, особенно крупного сетевого ретейла, это не столь актуально, у них стоимость эквайринга меньше — 1 процент. Для непродовольственных товаров, особенно для интернет-торговли, ставки могут доходить до 3 процентов, и это уже существенные расходы. "Конечно же, мы считаем, что чем ниже издержки у бизнеса, тем лучше", — сказал представитель ведомства.

В пресс-службе НСПК сообщили, что "Мир" как национальная платежная система уже имеет тарифы ниже, чем у международных платежных систем. Сейчас готовятся предложения по снижению интерчейнджа для банков в социальной сфере (аптеки, образование и т.п.), в городском и пригородном общественном транспорте, а также при крупных покупках (например, недвижимости или автотранспорта), отметил представитель НСПК.

В случае снижения комиссии дополнительные преимущества получит главным образом Сбербанк, замечает Антон Граборов. У него самая большая сеть POS-терминалов, его доля на рынке эквайринга — более 60 процентов. При этом картами Сбербанка также пользуется огромное количество россиян. "Получается, что в большинстве случаев банк как бы платит комиссию интерчейндж сам себе. Соответственно, в первую очередь возможность снижения комиссии есть у крупнейшего банка страны", — говорит эксперт.

В целом же существенное снижение комиссий за эквайринг, по его словам, может негативно сказаться на уровне бонусов, которые начисляют держателям карт банки-эмитенты. Ведь именно из комиссии интерчейндж, полученной от эквайера, эмитент карты может выплачивать бонусы и кешбэк в рамках программ лояльности клиентам — держателям карт. Чем ниже интерчейндж, тем меньше у эмитента ресурсов для выплат этих бонусов.

С этим согласен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Однако, по его словам, вряд ли банки массово откажутся от такого варианта поощрения и привлечения клиентов, как кешбэк.

Юлия КРИВОШАПКО

