08.02.2019 09:50 407

Виолетта Басина — одна из пострадавших клиентов петербургского банка «Советский». Причем пострадала она дважды. Она возглавляет две саморегулируемые организации, которые хранили в этом банке больше 100 млн рублей.

Когда почувствовали, что с «Советским» происходит что-то неладное, попытались забрать деньги. Им не вернули. Потом банк передали на санацию Татфондбанку, и вроде ситуация наладилась. Но вскоре у Татфондбанка забрали лицензию. А в прошлым году такая же неприятность случилась и с «Советским». В общем, с деньгами пришлось проститься.

Но Виолетта была клиентом «Советского» и как «физик» — она брала ипотеку на 10 млн. Расплатилась, должна была получить закладную. Но банк неожиданно сообщил, что она должна еще 200 тысяч. Потом активы «Советского» купил тольяттинский АвтоВАЗбанк. Закладную получить не удалось до сих пор, рассказывает Виолетта Басина:

Виолетта Басина

генеральный директор Союза «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада»

«Мы так до сих пор закладную не получили, и на сегодняшний день никто не знает, где она. Мы пока в поисках наших документов. АСВ сейчас вроде пытается что-то решить, но на сегодняшний день проблема так и не решена. При этом кредитная история у меня испорчена, потому что я вишу как должник, который не заплатил банку вовремя, в срок 200 тысяч рублей. И с домом ничего не сделать, потому что он находится в залоге у банка».

Эта история — еще одна иллюстрация того, что творилось с «Советским». А «Коммерсантъ» пишет о способе, как в банке похищали деньги. За полгода до того, как туда ввели временную администрацию, «Советский» продал якобы невозвратные кредиты на 2 млрд рублей. А купило их коллекторское агентство бывшего акционера банка Кирилла Ласкина, причем он заплатил за этот портфель всего 2 млн рублей. И за полгода коллекторы сумели получить с должников 100 млн.

Поскольку эти активы должны были достаться АСВ, следователи посчитали, что деньги похитили. Ласкина задержали, провели в его агентстве обыск и нашли там коробки с кредитными досье, которые считались пропавшими. Схему оценивает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

Максим Осадчий

начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Это тривиальный способ криминального вывода активов, весьма широко распространенный: качественные кредиты, по существу, продавались за бесценок, за полцены. Банк «Советский» интересен тем, что в него два раза вводилась временная администрация, многострадальный банк».

«Советский» не был особо крупным банком, зато занимал позицию с красивой цифрой 111. К его краху имеет отношение известный банкир Владимир Антонов, который, как считают следователи, получил в «Советском» заведомо невозвратный кредит в 150 млн рублей. В прошлом году он заключил сделку со следствием и, вероятно, рассказал много чего интересного. А еще «Советский» запомнился тем, что его рекламировал Жерар Депардье.

Историю «Советского» можно назвать квинтэссенцией всего, что происходило в последние годы в российском банковском бизнесе. Все составляющие в наличии: клиенты, которые потеряли деньги или остались с долгами, серийный банкир, который отметился в нескольких рухнувших банках, криминальный вывод денег, неудачное оздоровление, ну и красивая витрина с французским актером. Кстати, опыт показывает, что когда лицами банков становятся мировые знаменитости — Брюс Уиллис в «Трасте», Криштиану Роналду в «Открытии» — то финал всегда почему-то один.

Михаил САФОНОВ