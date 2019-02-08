08.02.2019 10:00 473

Цены на вторичное жилье в России за 2018 год выросли примерно на 5 процентов, сообщает Росстат.

Стоимость этого сегмента недвижимости возвращается к привычным значениям после долгого падения. "Рынок отыгрывал снижение цен, которое началось еще в первом квартале 2015 года и продолжалось до конца 2017-го. С января 2018 года цены на вторичном рынке стали расти. Самый резкий скачок произошел в ноябре", — сообщила "РГ" главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.

Покупатели раскачивались два месяца. В сентябре и октябре цена предложения не менялась, но в ноябре поднялась на 2,8 процента после повышения ставок по ипотеке. В декабре и январе — тоже рост, но в пределах одного процента. Процесс продолжается в феврале, хотя и замедляется. По итогам января 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья в России составила 63 697 рублей.

Каждый процент в период снижения стоимости ипотеки повышал спрос на жилье на 10 процентов

Рост цен на вторичную недвижимость затронул все крупные города страны. Максимальное повышение отмечено во Владивостоке, где жилье подорожало на 10,9 процента. В Ставрополе квартиры стали стоить на 9,5 процента дороже, в Казани — на 9,4. Минимальный рост отмечен в Иваново — 0,8 процента.

Рынок новостроек в крупных городах страны тоже отреагировал на повышение стоимости ипотеки. В подавляющем большинстве городов цены начали расти. Рекорд показала подмосковная Балашиха, где квартиры подорожали на 14 процентов.

Эксперты сходятся в том, что "вторичка" еще какое-то время будет дорожать, но ее ресурсы не безграничны. Причина — снижение спроса. В 2019 году на первичном и вторичном рынке не исключено снижение покупательской активности. "На мой взгляд, отложенный спрос в основном реализован", — отметил руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. Снижение цен и комфортные ставки позволили многим воспользоваться удачным моментом и улучшить жилищные условия.

На первичном рынке спрос на жилье в 2019 году может снизиться примерно на 20 процентов. "Сейчас по ипотеке продается примерно 65 процентов квартир комфорткласса", — говорит директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. Каждый процент в период снижения стоимости ипотеки повышал спрос на жилье на 10 процентов. При росте ставок эта закономерность может работать в обратную сторону.

Рынок жилья может существенно поменяться в 2019 году, прогнозируют эксперты. К примеру, в новостройках исчезнут самые доступные предложения на начальной стадии строительства.

Ирина ЖАНДАРОВА

