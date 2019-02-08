08.02.2019 10:10 748

Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов. Письмо было разослано банкам-эмитентам (выпускают карты Visa) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через POS-терминалы в торговых точках). Об этом РБК рассказали три источника в частных банках и два в госбанках. По их данным, в письме говорится, что платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса в апреле. Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке.

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает $100 (около 6,5 тыс. рублей по курсу ЦБ на четверг). В сентябре 2018 года подобный сервис запустила MasterCard (пока реализован в единственном магазине сети «Фасоль»), предельная сумма снятия — 5 тыс. руб. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.

Донастройка процессинга

Платежные системы регулярно проверяют банки на соответствие своим регламентам — в октябре и апреле, поясняет собеседник РБК на банковском рынке. У Visa, как и у Mastercard, проверка проходит 12 апреля — к этому сроку банкам необходимо донастроить процессинг (процесс обработки данных при совершении платежных операций) и эквайринг так, чтобы можно было проводить операции по снятию наличных с карт Visa в кассах магазинов.

Внутренний процессинг банка должен будет «уметь» разделять операции по карте — например, для человека операция по покупке товара по карте и одновременное снятие 1000 руб. будет проходить как одна операция, а для банка это две операции — оплата картой и снятие наличных.

По информации двух источников РБК, к пилотному проекту готовится банк «Русский стандарт», такую возможность рассматривает и Райффайзенбанк. Банки не стали это комментировать.

В пресс-службе Visa не прокомментировали обращение к банкам, напомнив, что платежная система работает над предоставлением торгово-сервисным предприятиям возможности выдавать покупателям наличные при условии оплаты приобретаемых товаров по карте.

Без ажиотажа

В пресс-службе ВТБ отметили, что банк не планирует участвовать в пилотном запуске, так как «со стороны федеральных торговых сетей на данный момент нет однозначной оценки данного проекта». В ВТБ также указали, что внедрение сервиса требует существенных инвестиций и ресурсов, кроме того доработки программного обеспечения со стороны банков.

Технические требования платежных систем всегда опережают сроки появления продуктов и сервисов на рынке, говорит руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. У другой платежной системы [MasterCard] аналогичные требования были с прошлого года, но на российском рынке услуга так и не представлена широко, напомнил он.

Промсвязьбанк сообщил, что рассматривает возможность участия в пилоте. «Мы уже заказали необходимые обновления у подрядчиков-вендоров для процессинга и POS-терминалов», — сказал директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. В ПСБ видят спрос на услугу со стороны торгово-сервисных предприятий, отметил замглавы департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов. «Мы считаем, что данный функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а, следовательно, экономить деньги», — пояснил он.

Если у банка есть свой процессинг, то внедрение функционала для новой услуги займет максимум квартал, оценивает гендиректор компании INPAS Илья Коробов, компания которого дорабатывала ПО для запуска сервиса оплаты с выдачей наличных банку «Русский Стандарт» для проекта с MasterCard. INPAS не видит ажиотажного спроса со стороны банков на внедрение сервиса. По его мнению Коробова, услуга может быть интересна как для банков и торговых сетей, так и для клиентов, так как значительно расширяет географию мест, где можно получить наличные, с учетом того, что банки практически перестали инвестировать в развитие банкоматных сетей.

В Сбербанке отказались от комментариев. РБК направил запрос в Ассоциацию компаний розничной торговли.

Впервые о том, что платежные системы могут запустить услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. Visa в марте 2018 года объявила о том, что изучит возможность внедрения в России такого сервиса. В сентябре 2018 года сервис запустил Mastercard совместно с банком «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry. Услуга «Наличные с покупкой» заработала на кассе одного из московских магазинов «Фасоль» (франшиза Metro Cash&Carry). В октябре 2018 года запуск услуги в торговой сети «Билла» анонсировал Райффайзенбанк.

В феврале 2018 года о планах по реализации аналогичного сервиса объявлял президент Сбербанка Герман Греф.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Екатерина ЛИТОВА