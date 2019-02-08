08.02.2019 10:20 432

Большинство россиян хотели бы иметь возможность запретить компаниям использовать свои персональные данные, говорится в исследовании Ipsos и Всемирного экономического форума. Чуть менее половины граждан готовы на это за вознаграждение. По мнению экспертов, рассчитывать и на то, и на другое преждевременно: полностью запретить использовать персональные данные не всегда возможно, а выплаты за них вряд ли будут существенными.

В большинстве стран мира граждане не доверяют тому, как организации используют собранные персональные данные, показал опрос Ipsos и Всемирного экономического форума (есть у "Ъ"). Исследование проводилось в октябре—ноябре 2018 года, в нем участвовали 18,8 тыс. человек 16–64 лет в 26 странах. В России, как и во всем мире, респонденты меньше всего доверяют иностранным правительствам, а также медиакомпаниям, отмечают авторы исследования. Уровень доверия к организациям телекоммуникационной отрасли, ритейлу, социальным сетям и поисковым системам немного выше. С доверием к тому, как организации используют собранные данные, в России относится каждый третий (в мире этот уровень чуть выше — 36%).

При этом только 33% опрошенных россиян считают, что имеют представление о том, как их данные используются компаниями.

Большинство россиян хотели бы иметь возможность запретить компаниям обрабатывать такую информацию. В то же время 46% респондентов из России хотели бы получать вознаграждение за использование своих персональных данных (по всему миру — 54%). В целом вопрос компенсации не главный для опрошенных, важнее — безопасность данных.

Никто не может быть уверен в том, как используются данные, тем более когда в соглашении с пользователем есть пункт об их передаче третьим лицам, признает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. «Многие компании сами собирают данные и готовы покупать их на стороне, прежде всего в маркетинговых целях. Цена данных зависит от того, откуда они взяты, от объема, актуальности, полноты»,— объясняет он. При этом люди не верят, что за свои персональные данные можно получить существенное вознаграждение, подтверждает эксперт.

Идею выплачивать пользователям деньги за использование данных прорабатывает, в частности, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ, см. "Ъ" от 28 января ). ФРИИ утверждает, что любой гражданин в случае принятия поправок в закон сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, однако эксперты называли эти суммы сильно завышенными.

То, что в России меньше людей хотели бы заработать на продаже своих данных или запретить доступ к ним, может быть связано с тем, что в стране в принципе меньше внимания уделяют проблеме бесконтрольного и неправомерного использования персональных данных, полагает партнер юридической компании O2 Consulting Наталья Кузнецова. Это связано с тем, что ответственность за неправомерное использование данных в России меньше, чем в Европе, и штрафы не превышают 75 тыс. руб., напоминает она. В России широко распространено незаконное использование персональных данных и практически отсутствует практика борьбы с ним, соглашается основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян: «Почти каждый человек сталкивался с этой проблемой, пытаясь, например, узнать, откуда у оператора колл-центра сведения о его доходе».

Полностью запретить использование своих данных не всегда возможно, отмечает госпожа Кузнецова. По ее словам, очень распространены сбор интернет-ресурсами избыточных данных и запрос у пользователей согласий на любые манипуляции с ними, «что в большинстве случаев неоправданно и, по-хорошему, должно преследоваться». В 2018 году органы Роскомнадзора составили 30 административных протоколов в случаях, когда оператор персональных данных не обеспечил безопасные условия хранения данных и это привело к неправомерному доступу к личной информации граждан.

Кристина ЖУКОВА