08.02.2019 10:30 636

Центробанк не будет менять ключевую ставку, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Инфляция оказалась не такой высокой, как предполагал регулятор, а рубль, вместо того, чтобы упасть, укрепился в январе на 6%. Это решение уже заложено рынком в котировки и после публикации решения ЦБ по ставке, американский доллар может вырасти выше 66,5 рублей, говорят эксперты.

В пятницу, 8 февраля, состоится очередное заседание Центробанка, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке.

На прошлом заседании в декабре 2018 года Центробанк поднял ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых. Регулятор объяснял, что это решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте». На темпах роста потребительских цен уже начинало сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС с 18 до 20%, пояснял ЦБ.

При этом в прошлом году ЦБ дважды поднимал ставку. В частности, до этого на такой шаг ЦБ шел в сентябре, увеличив ее до уровня 7,5% годовых.

Тогда это решение было удивительным для рынка и говорило о смене приоритетов денежно-кредитной политики ЦБ. В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет.

В 2018 году он понижал ее дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого регулятор взял паузу, а потом на фоне девальвации рубля и решения правительства о повышении НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%, вернулся к повышению.

От первого в 2019 году заседания совета директоров ЦБ эксперты не ждут неожиданных решений. Скорее всего, регулятор не будет ни снижать, ни повышать ставку.

«Сейчас нет оснований считать, что ЦБ примет решение повысить ключевую ставку. Вероятно, он оставит ее на уровне 7,75%. При принятии решения основным индикатором для регулятора выступает инфляция и инфляционные ожидания», — говорит Василий Карпунин, начальник аналитического отдела «БКС Брокер ».

При этом в январе инфляция составила 5% (к январю 2018 года, и 1% к декабрю). ЦБ предполагал, что она может разогнаться до 5,5-6%. То есть рост цен оказался скромнее прогнозов даже с учетом эффекта от повышения НДС. Таким образом, можно сказать, что регулятору удалось взять контроль над инфляцией.

«Все укладывается в базовый прогноз Банка России, так что логично предположить, что ЦБ займет выжидательную позицию, сохраняя статус-кво», — говорит Карпунин.

Также нет никакой необходимость у ЦБ поднимать ставку для того, чтобы предотвратить дальнейшее падение рубля. Российская валюта укрепилась в январе на 6%. На данный момент курс доллара США колеблется в районе 66 рублей.

Участники рынка не ожидают изменения ключевой ставки, и это ожидание уже заложено в курс, говорит Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». По мнению эксперта, курс доллара после решения по ставке не превысит 66,5 рублей за единицу американской валюты.

Впрочем, часть экспертов считают, что ЦБ может рассматривать и другие варианты, помимо того, чтобы оставить ставку на текущем уровне. В частности, по словам Жанны Кулаковой, аналитика Forex Optimum, ЦБ может рассматривать повышение ставки. Правда, аналитик называет его менее вероятным. Повысив ставку, ЦБ может попытаться застраховаться от разгона инфляции и принять превентивные меры против введения возможных санкций.

«Все эти риски регулятор будет учитывать. Вместе с тем слишком быстрое ужесточение монетарной политики может навредить экономическому росту, поэтому наиболее вероятным сценарием видится сохранение ключевой ставки на текущих отметках», — говорит эксперт.

Чтобы не допустить более резкого скачка цен, ЦБ может поднять ставку, чтобы повышение уровня инфляции, которое будет отходить от прогнозов, нивелировалось повышением ставки, отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

По словам Алексея Антонова, аналитика «Алор Брокер», на следующих заседаниях ЦБ все-таки придется задуматься о повышении ключевой ставки. Хотя Федеральная резервная система США последовала совету американского президента Дональда Трампа и воздержалась от повышения ставки, ФРС скорее всего, повысит ее в этом году не менее трех раз. Чтобы сохранять хотя бы какую-то привлекательность рублевых инвестиционных инструментов, ЦБ необходимо сохранять разрыв между ставками, говорит эксперт.

«Кэрри-трейдеры по-прежнему играют значительную роль на валютном рынке, и их массовый уход в случае, если разрыв между ставками не будет позволять зарабатывать, может стать серьезным шоком», — говорит аналитик.

Как следует из материалов Банка России, по данным на 1 января этого года в собственности иностранцев находилось 24,4% облигаций федерального займа РФ. Доля иностранцев в структуре держателей российского госдолга сократилась за декабрь на 0,3 п.п.

«Центробанк приступит к изменению монетарной политики только при росте волатильности на внутреннем валютном рынке. Драйверами такой динамики могут стать санкции со стороны США, резкое укрепление доллара в мире, распродажи нефти под влиянием сокращения мирового спроса и амбициозном наращивании добычи в Америке», — говорит ведущий аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.