08.02.2019 10:40 612

Сбербанк с конца прошлого года начал активно использовать операции репо с Федеральным казначейством. Особенно острой ситуация была в декабре и начале января, когда банку пришлось привлекать эти довольно дорогие средства. Эксперты отмечают, что потребность в ликвидности частично была удовлетворена притоком средств в банк перед Новым годом, но после праздников возникла вновь.

В размещенной в четверг отчетности за январь Сбербанк показал значительные обороты со средствами казначейства — 2 трлн руб. За прошлый год большие обороты были лишь в декабре — свыше 4 трлн руб. В остальные месяцы — не более 0,8 трлн руб. Судя по данным казначейства, Сбербанк привлекал эти средства в рамках коротких операций репо, причем такие сделки заключались, как правило, одним-тремя банками. В декабре единственный банк привлекал суммы в 200–400 млрд руб. В первой половине января 2019 года этот заемщик регулярно брал аналогичные суммы (200–400 млрд руб.), но во второй половине месяца они сократились до 50–150 млрд руб.

Нормативы ликвидности Сбербанка при этом с лихвой превышают минимальные регуляторные требования. Впрочем, если рассчитывать их без учета предоставленного Банком России послабления, позволяющего кредитным организациям учитывать неснижаемый остаток по своим обязательствам, то их величина окажется относительно низкой. Норматив текущей ликвидности (Н3), отражающий способность банка расплатиться по своим обязательствам в ближайшие 30 дней, на первые числа октября, ноября и декабря составлял 238%, 192% и 191% соответственно при допустимом минимуме в 50%. По расчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», без послабления показатель этого норматива в указанные даты составил бы 54%, 53% и 50%. На 1 января 2019 года норматив Н3 у банка вырос до 233% (или до 57% без послабления).

В пресс-службе Сбербанка не ответили на вопросы "Ъ". Однако один из топ-менеджеров банка в неформальной беседе заявил "Ъ", что рост заимствований в казначействе «не означает кризис ликвидности». По его словам, в декабре банк не хотел привлекать «дорогие депозиты юрлиц», стоимость которых может достигать уровня ключевой ставки (составляет 7,75%), а «репо — это самое дешевое, что можно взять». К тому же юрлица желали размещать депозиты на длительные сроки, в том числе на новогодние праздники. Поэтому банк привлек «примерно по той же стоимости» средства казначейства, но на короткие сроки. Вместе с тем, согласно данным Банка России, топ-30 кредитных организаций в ноябре 2018 года (более свежих данных нет), привлекали короткие депозиты юрлиц в среднем по ставке 6,5% годовых. При этом средства казначейства по договорам репо в ноябре привлекать было дороже — по ставке 7,1% годовых, со второй половины декабря — около 7,4% годовых.

При этом в январе расчетные счета юрлиц (без учета казначейства и бюджетов) выросли в Сбербанке на 148 млрд руб., хотя депозиты сократились почти на 65 млрд руб. Средства физлиц сократились на 326 млрд руб. «Пассивы для банка привлекать все труднее,— заявил один из собеседников "Ъ".— Вероятно, ему теперь все чаще приходится прибегать к более дорогим, но легкодоступным инструментам привлечения ликвидности». Впрочем, эксперты обращают внимание, что Сбербанк привлекал средства казначейства на короткие сроки. «Вероятно, Сбербанк перед Новым годом, когда в банк традиционно приходит много ликвидности, погасил кредиты перед органами власти, чтобы не платить лишние проценты на период новогодних праздников,— полагает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.— С 9 января он вернулся к практике кредитования в казначействе».

Виталий СОЛДАТСКИХ