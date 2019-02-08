Рубль в минусе перед ЦБР, отражая хмурые настроения глобальных рынков

08.02.2019 11:00 404

Рубль подешевел в начале пятничных торгов, отражая подавленное настроение инвесторов на мировых рынках из-за угрозы замедления глобального экономического роста, а также опасений в отношении заключения торговой сделки между США и КНР.

"Российский рубль торгуется в соответствии с динамикой развивающихся рынков на фоне некоторой фиксации прибыли иностранными компаниями в ОФЗ", — сказал Максим Коровин из ВТБ Капитал.

Негативный внешний эффект усугубляется интервенциями Центробанка США, а поддержкой может выступать увеличение предложения экспортной выручки по мере продолжения роста рублевого курса доллара.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,09, и рубль теряет более четверти процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,92, и здесь рубль теряет 0,2 процента.

Активность и ликвидность российского валютного рынка при этом может оставаться пониженной перед объявлением в 13.30 МСК итогов совета директоров ЦБР.

Согласно опросу Рейтер, регулятор, скорее всего, сохранит текущий уровень ключевой ставки 7,75 процента годовых, однако может прояснить ситуацию со своими шагами на ближайшее будущее.

Аналитики Росбанка, предполагая сохранение ставки сегодня, допускают вероятность ее возможного роста в марте с целью ограничить вторичные инфляционные риски по мере проявления эффекта от повышения НДС, дополненного высокими ценами на продукты питания.

Американский доллар на форексе остается вблизи двухнедельного пика благодаря росту спроса на безопасные активы из-за неопределенности вокруг торговых переговоров Китая и США и тревог о расширении мировой экономики.

Цены на нефть снизились в пятницу также на фоне тревог о замедлении роста мировой экономики. Баррель Brent сейчас оценивается в $61,24 за баррель (-0,6 процента).

Российский Центробанк со вчерашнего дня и по 6 марта будет покупать валюту на 12,5 миллиарда рублей в день (на 9,7 миллиарда — плановые интервенции, на 2,8 миллиарда — отложенные) против объема в 18,4 миллиарда рублей, на который регулятор покупал ежедневно валюту с 1 февраля с учетом отложенных покупок.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ