08.02.2019 11:30 478

Реализация законопроекта о «суверенном рунете» может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, предупредил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В РСПП также опасаются, что на операторов связи и интернет-компании лягут расходы по установке и обслуживанию оборудования для анализа трафика, которые для крупных компаний будут достигать 2 млрд руб. за пять лет. Авторы законопроекта заверяют, что расходы на закупку оборудования уже заложены в нацпроект «Цифровая экономика».

Комиссия по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям РСПП подготовила отзыв (есть у "Ъ") на законопроект о «суверенном рунете», разработанный сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ за подписью президента РСПП Александра Шохина 6 февраля направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Предусмотренная проектом система централизованного управления сетью связи общего пользования может стать единой точкой катастрофического отказа работы связи в стране, предупреждают в комиссии. Кроме того, проект направлен на обеспечение работоспособности интернета в России в случае отключения от зарубежных корневых серверов, но эта задача неактуальна, указывают в РСПП, поскольку в России уже есть 11 корневых серверов, которых вполне достаточно.

Согласно проекту , операторы связи и интернет-компании из реестра организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут установить технические средства для определения источника трафика и ограничения доступа к запрещенным ресурсам. При этом операторы связи получат такие средства бесплатно за счет госбюджета, а вот для интернет-компаний такое не предусматривается, отмечает РСПП. Кроме того, неясно, за чей счет проводить установку, обслуживание и электроснабжение такого оборудования. РСПП полагает, что эти расходы лягут на операторов связи и ОРИ и, по предварительным расчетам, будут достигать до 2 млрд руб. за пять лет для крупных компаний.

РСПП также предлагает исключить из проекта меры по созданию национальной системы доменных имен, указывая, что в России она уже есть и поддерживается Координационным центром национального домена и Техническим центром интернета, которые находятся под полным госконтролем.

Комиссия предлагает доработать законопроект, сохранив существующую систему компетенций госорганов, а также выработать порядок управления маршрутизацией трафика, распространив его только на субъекты критической инфраструктуры, но не на трафик абонентов, включающий фильмы, музыку, игры и т. п.

Изначально авторы проекта указывали, что его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Но, как сообщал "Ъ" , в отзыве правительства, представленном 4 февраля, отмечалось, что проект все же потребует бюджетных средств. Комитет Госдумы по экономической политике вчера в целом поддержал концепцию законопроекта, но также обратил внимание, что реализация отдельных положений может потребовать увеличения расходов федерального бюджета.

Андрей Клишас заявил «РИА Новости», что более 20 млрд руб. на три года предусмотрено программой «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика» на приобретение «программно-аппаратных средств, обеспечивающих безопасность российского сегмента интернета». Также в бюджете на 2019–2021 годы предусмотрено около 1,8 млрд руб. на создание и функционирование центра и информационной системы управления сетью связи общего пользования.

По сути, законопроект о «суверенном рунете» дублирует уже принятый закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», поскольку их цели идентичны — защита от внешних кибератак, отмечает гендиректор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. «Средства, заложенные в бюджете, могли бы быть направлены на реализацию уже существующего закона, который пока фактически так и не заработал»,— полагает он.

Юлия ТИШИНА, Наталья КОРЧЕНКОВА