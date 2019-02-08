08.02.2019 13:30 610

Регулятор отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе ожиданий, а вклад повышения НДС в рост цен был умеренным.

Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 8 февраля решил оставить ключевую ставку на уровне 7,75%. Регулятор отмечает, что годовая инфляция в январе прошла по нижней границе ожиданий ЦБ (она составила 5%), а вклад повышения НДС с 18 до 20% в рост цен оказался умеренным. ЦБ отмечает, что делать выводы об эффекте НДС на рост цен пока рано — это можно будет сделать только в апреле.

Среди факторов неопределенности ЦБ называет «дальнейшее развитие внешних условий» и динамику цен на некоторые производственные товары. Регулятор отмечает, что с предыдущего заседания по ставке (14 декабря) денежно-кредитные условия существенно не изменились — несколько снизились доходности ОФЗ и повысились ставки на депозитно-кредитном рынке, баланс рисков — по прежнему смещен «в сторону проинфляционных». ЦБ также отмечает, что из-за пересмотра темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США риски оттоков капитала из стран с формирующимися рынками снижаются.

Прогноз ЦБ по инфляции не изменился — по итогам 2019 года она ожидается на уровне 5-5,5%. Инфляция вернется к таргету 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует Банк России — к тому времени «эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны».

Решение ЦБ стало для рынка ожидаемым – 18 из 19 экономистов, опрошенных агентством Reuters для консенсус-прогноза, предсказывали сохранение ставки. Такой же исход заседания ЦБ спрогнозировал 21 экономист, опрошенный агентством Bloomberg. О том, что ставка вряд ли изменится, говорили не только аналитики, но и рыночные показатели — ставка денежного рынка Mosprime (индикативная ставка предоставления рублевых кредитов на межбанковском рынке) на три месяца с начала января показала нулевую динамику, оставшись на уровне 8,62%.

На прошлом заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике в середине декабря регулятор повысил ставку на 0,25 процентных пункта. Причем это повышение было уже вторым за год. Сентябрьское повышение ключевой ставки (с 7,25 до 7,50%) стало первым с декабря 2014 года. Тогда, в декабре, ЦБ отмечал, что решение носит упреждающий характер и связано с повышенными инфляционными рисками (они связаны с «неопределенностью развития внешних условий» и реакцией цен на предстоящее повышение НДС).