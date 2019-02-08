Доля денежных доходов россиян, направленных на сбережения, в 2018 году оказалась минимальной за последние десять лет, составив 5,6%, следует из годовых данных Росстата об использовании доходов граждан. Показатель опускался ниже только в 2008 году, когда на сбережения уходило 5,4% доходов.

В 2017 году 8,1% доходов пошло на сбережения, в 2016 году — 11,1%.

Под сбережениями понимаются изменение банковских вкладов, средств на счетах индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, а также приобретение ценных бумаг, недвижимости и скота.

Главная причина сокращения доли сбережений в структуре использования доходов — падение реальных доходов населения, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров. 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов: по итогам прошлого года они сократились на 0,2% с учетом разовой выплаты 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 года.

Долговая нагрузка россиян растет«Если доходы падают так, как они падали на протяжении нескольких лет, то все большее количество денег граждан съедает не только потребление, но и обслуживание взятых кредитов», — отметил Тихомиров. Рост потребительского кредитования существенно опережает динамику доходов и зарплат — люди увеличили свою долговую нагрузку, пытаясь избежать падения уровня жизни.

Львиная доля доходов населения уходит на текущее потребление: 77% трат в 2018 году составила покупка товаров и оплата услуг против 75,8% в 2017 году. Оборот розничной торговли по итогам 2018 года вырос на 2,6%.

Доля обязательных платежей увеличилась на целый процентный пункт, что по историческим меркам много, — с 11,1 до 12,1% — до максимума с того же 2008 года. В обязательные платежи входят налоги, страховые платежи, проценты по кредитам. Последние составляют 25–30% в обязательных платежах. За минувший год долги россиян перед банками выросли на 22,4% (максимальный рост с докризисного 2013 года), до 14,9 трлн руб., показывает статистика Банка России. А зарплаты (номинальные) за год увеличились только на 9,9%.

При условии сохранения текущей динамики кредитования сократится потребительский спрос, поскольку все больше средств граждане будут направлять на обслуживание кредитов. Для экономики это будет означать все большее замедление темпов роста, подчеркнул Тихомиров.

Дифференциация населения по уровню доходов в 2018 году вообще не изменилась по сравнению с предыдущим годом. На долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходится 30,1% доходов, на долю 10% наименее обеспеченных — 2%. Коэффициент Джини (индикатор имущественного расслоения в обществе) составил, как и в 2017 году, 0,410 — ниже этого уровня показатель опускался только в 2005 году (0,409). Коэффициент Джини принимает значения от нуля в случае абсолютного равенства до единицы в случае абсолютного неравенства. В 2019 году из-за ускорения инфляции и замедления роста зарплат бюджетников социальное неравенство может начать расти, предупреждали эксперты ВШЭ.

Юлия СТАРОСТИНА

