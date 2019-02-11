11.02.2019 08:30 412

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий), специально для "Российской газеты":

- В начале февраля появились значимые факторы, которые будут оказывать некоторое давление на рубль.

Но 11 февраля не ожидается важных событий, воздействующих на российскую валюту. Рынок спокойно воспринял оставление без изменения ключевой ставки ЦБ России на уровне 7,75 процента в пятницу 8 февраля. Некоторая умеренная жесткость риторики Центробанка, которая привела к усилению российской валюты сразу после заседания ЦБ, во многом уже отыграна рынком. Нефтяные котировки держатся в узком коридоре 60,7 — 63 доллара за баррель марки Brent, который имеет основания сохраниться в течение дня 11 февраля. Рубль находится в хрупком равновесном состоянии, и в понедельник возможно движение в небольшом диапазоне 65,4 — 66,2 рубля за доллар.

Евро ощущает давление со стороны доллара на мировом валютном рынке, поэтому ослабление евро и к рублю оказалось в последние дни более заметным, дойдя ниже 74,5 рубля за евро. В первый день новой недели вероятный размах колебаний может составить 74,2 — 75,1 рубля за евро.

В целом же на предстоящей неделе рубль достаточно уязвим, главным образом, из-за внешних факторов. Напряженность по отношению к развивающимся рынкам и рисковым активам сохраняется. Опасность исходит, в частности, от нагнетания "торговых войн", прежде всего между США и Китаем.

Дональд Трамп заявил на прошедшей неделе, что его встреча с главой Китая может не состояться в феврале. В таком случае, велика вероятность вступления в силу в марте повышенных тарифов на ввоз товаров из Поднебесной в Штаты. Это ограничит не только развитие Китая, но и общий мировой спрос на сырье и товары, что негативно для сырьевых валют.

Важными будут в связи с этим и данные об экспорте и импорте Китая в январе, выходящие 14 февраля. Эксперты с тревогой прогнозируют продолжение снижения ввоза и вывоза и сальдо торгового баланса страны. В случае реализации такого прогноза рубль испытает дополнительное давление.

Очень значимыми способны оказаться влияющие на нефтяные котировки отчет и прогнозы ОПЕК 12 февраля и Международного энергетического агентства (МЭА) 13 февраля.

Нефть Brent в коррекционном подъеме цен в январе-феврале от уровня 50 долларов за баррель на данных о сокращении добычи странами ОПЕК+ не смогла преодолеть важного рубежа 64 доллара.

Это показывает ограниченность ее роста и готовность при неблагоприятных поводах вновь уйти к 60 долларам и ниже. Еще и поэтому середина недели может стать испытанием для рубля.

Таким образом, наиболее вероятным диапазоном в случае сохранения умеренного негатива на начавшейся неделе выступает 65,2 — 66,7 рубля за доллар со стремлением к верхней его части. Для пары евро/рубль актуальный коридор — 74,2 — 75,6 рубля.

Георгий П АНИН

