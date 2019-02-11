11.02.2019 09:30 263

Международные фонды отреагируют на решение Moody's повысить рейтинг РФ увеличением инвестиций в российские ценные бумаги. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. Агентство Moody's последним из тройки крупнейших рейтинговых компаний мира признало состояние отечественной экономики устойчивым. Суверенный кредитный рейтинг России впервые за последние годы был повышен до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом.

Устойчивы к шокам

С 2015 года, когда нефть надолго подешевела, а против России были объявлены первые международные санкции, суверенный рейтинг страны по оценке Moody's оставался на спекулятивном уровне Ba1. Большинство глобальных инвесторов не имеет возможности вкладывать в бумаги страны c таким показателем. Наконец, в пятницу, 8 февраля, он был повышен до инвестиционного Baa3.

Основным доводом в Moody's назвали случившееся повышение устойчивости экономики России к внешним шокам — новым санкциям и падению цен на нефть, говорится в сообщении агентства. Этого удалось добиться во многом благодаря бюджетному правилу (доходы, полученные от продажи нефти по цене более $40 за баррель, резервируются в специальном фонде) и усилению роли несырьевых товаров в российском экспорте.

Другим важным фактором стал низкий уровень госдолга и высокая обеспеченность обязательств, в том числе наличной валютой. Так, по подсчетам агентства, международные резервы ЦБ покрывают 80% внешнего долга, включая обязательства по прямым инвестициям в российскую экономику. Совокупный объем заимствований России целенаправленно поддерживается властями на уровне 15% от ВВП, что позволяет высоко оценивать кредитоспособность страны.

Даже введение очередного пакета антироссийских мер не нанесет материального ущерба российской экономике, считают в международном агентстве. При этом вероятность такого развития ситуации высока, полагают его аналитики. Скорее всего, новые санкции выразятся в запрете для США и американских компаний на покупку и владение российских суверенных облигаций, а также бумаг, выпущенных госкомпаниями, в том числе банками.

Только Moody's не хватало

Moody's было единственным агентством из всей тройки крупнейших международных «оценщиков» (аналогичным статусом обладают Fitch и S&P), сохранявшим рейтинги России на спекулятивном уровне. S&P вернуло российской экономике инвестиционный уровень еще в феврале 2018 года. Тогда в агентстве связали это с консервативной макроэкономической политикой правительства РФ и гибким курсом рубля.

Fitch же рейтинги России до спекулятивных и вовсе не снижал.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал решение агентства справедливым, но и «несколько запоздалым». По его мнению, на оценку повлияло высокое качество макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики, проводимой российскими властями.

Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что Moody's «долго держались, но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли».

Придут за бумагами

Для большинства международных фондов уровень рейтинга является обязательным критерием при принятии инвестиционных решений, говорит эксперт Международного финансового центра Роман Блинов. Их корпоративные правила таковы, что недостаточно высокая оценка кредитоспособности тех или иных бумаг хотя бы одним из тройки рейтинговых агентств может автоматически блокировать инвестиции.

Решение Moody's открывает дорогу для инвестиций в российские обязательства для крупнейших инвестфондов, согласен с ним профессор РАНХиГС Сергей Хестанов. Впрочем, несмотря на это, отношение к суверенным бумагам нашей страны, по его мнению, будет достаточно сдержанным — до тех пор, пока сохраняется вероятность санкций на российский госдолг.

Пока от нового витка мер нас спасал шатдаун в США, согласен с ним Роман Блинов. Однако вероятность ужесточения режима в ближайшие месяцы, по его мнению, довольно высока, особенно на фоне сложностей с ДРСМД.

Так или иначе, оба эксперта считают, что темпы роста иностранных инвестиций в ценные бумаги должны будут ускориться благодаря решению Moody's. По мнению Романа Блинова, большим интересом может пользоваться также российская валюта, которая, по мнению международных аналитических агентств, существенно недооценена.

Если показатели госдолга в будущем ухудшатся до такой степени, что экономика более не сможет без последствий поглощать внешние шоки, — рейтинги России могут быть вновь понижены, предупреждают в Moody's. Также на будущие оценки агентства может повлиять гипотетическая дестабилизация банковской системы — если банки не смогут на адекватных условиях продолжить финансирование правительства и бизнеса.

Дальнейшее повышение суверенного рейтинга возможно при еще большем снижении уязвимости экономики к внешним шокам, пишут аналитики Moody's. Рецепт — расширение финансовой подушки безопасности и отсутствие резких политических шагов, ведущих к международным обострениям. Повышению рейтингов благоволит и экономическая политика России, направленная на рост производительности труда и снижение негативного эффекта от демографических сдвигов, в частности, пенсионная реформа.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ