11.02.2019 09:50 382

В Финляндии опубликовали результаты двухлетнего эксперимента, в ходе которого изначально безработным гражданам выплачивали около 560 евро в месяц, независимо от того, трудоустраивались они потом или нет. Перед началом эксперимента скептики считали, что его участники станут хроническими иждивенцами, а оптимисты уверяли, что это поможет безработным превратиться в успешных людей.

560 евро каждому из двух тысяч человек из базы безработных платили вне зависимости от трудоустройства и других факторов. При этом число тех, кто устроился после этого на работу, было таким же, как среди тех, кто не получал безусловного дохода. Выплаты в пику скептикам никак не влияли на иждивенческие настроения.

Правда, экспериментальная группа подбирала себе работу чуть дольше, а свои шансы на рынке труда оценивала выше остальных. Эксперты считают, что люди получили возможность не хвататься за первую попавшуюся вакансию, а могли поискать более интересную и выгодную. Кроме того, у них улучшились самочувствие и концентрация, упал уровень стресса.

Идея выплаты безусловного дохода набирает популярность. В некоторых регионах, например в ОАЭ и на Аляске, такие выплаты уже есть. Это доходы от инвестиций государственных нефтяных капиталов.

В некоторых европейских странах спорят о необходимости безусловного дохода. Швейцария пока отказалась . Но основным аргументом против выплаты двух тысяч евро в месяц там стала не экономия, а боязнь мигрантов.

Интересно, что когда такой же эксперимент проводили в деревнях Намибии и Индии, его итоги были качественно иными, чем в Европе. Африканцы и индийцы бросили пить и нарушать закон, отдали детей в школы, причем те стали лучше учиться, а их родители занялись мелким бизнесом, открыв лавки, парикмахерские и строительные фирмы.

Дебаты в экономических кругах не утихают. Ряд экспертов считает, что идея безусловного дохода утопична. Она разгонит инфляцию, снизит ВВП и увеличит число идейных безработных. О другом недостатке модели рассказывает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов:

Василий Колташов

руководитель Центра политэкономических исследований

«Кто может служить историческим лабораторным примером безусловного дохода? Английские аристократы. У них все есть. Но берутся ли они за любую работу? Конечно, нет. А если бы это было массовым явлением, тогда никто бы просто не работал на огромном количестве скучных, неинтересных вакансий. Ни один человек, которому обеспечена хоть какая-то рента, не будет заниматься черт знает чем, если он не принужден к этому экономически. Он предпочтет поучиться, занять какую-то лучшую позицию. Этот проект демотивирует людей работать по найму на плохих рабочих местах. Но хороших рабочих мест в Западной Европе и Финляндии тоже дефицит!»

Другие уверены, что подобные выплаты — неминуемое будущее человечества как результат цифровизации и роботизации. Нужно только определить источники финансирования. Это могут быть налоги, доходы от природных богатств или частные инвестиции. Для удовлетворения физиологических потребностей нужно не так уж много. И специалисты продолжают эксперименты.

В России тоже могут повторить финский опыт. Безусловный доход, скорее всего, получат многодетные малоимущие из регионов и студенты-отличники, говорит завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков:

Вячеслав Бобков

завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

«Создана международная организация с центром в Англии, которая продвигает эту идею, в том числе и в России в ближайшее время будет создано отделение этой организации. Я и мои коллеги, которые работают в области уровня качества жизни, считаем, что можно было бы выплачивать этот безусловный доход разным категориям, но одна из приоритетных категорий — малоимущие семьи с детьми. У нас заработки даже в полных семьях и даже без детей у большинства работающих не очень высокие. За счет трудовых доходов поднятие доходов этих семей даже до прожиточного минимума очень тяжело. Поэтому, если у нас появится возможность, а возможно, она появится у той группы, в которой я работаю, мы попробуем этот эксперимент провести в России».

Эксперимент в Финляндии закончился в конце прошлого года. Но пока есть результаты только за 2017-й. Итоги второй части эксперимента опубликуют в следующем году. Разочаруют они сторонников идеи или вдохновят, неизвестно.



Светлана ЧЕРЕДНИКОВА

