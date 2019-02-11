11.02.2019 10:00 416

В случае изменения пенсионного возраста для учителей или врачей им должна быть обеспечена высокая пенсия, считают опрошенные "РГ" эксперты. Они не уверены, что нужно пересматривать систему досрочных пенсий для бюджетников.

Как пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, сейчас пенсионное обеспечение сильно зависит от региона. "В Москве, к примеру, люди зарабатывают больше, а значит, зарплаты и пенсии у врачей и учителей выше. В "бедных" регионах люди получают копейки. А нужно ввести понятие "профессиональные пенсии", — говорит Сафонов. Например, установить, что у врачей и учителей, выработавших специальный стаж, пенсия должна быть не менее средней зарплаты в стране. Плюс — районные или столичный коэффициенты. Тогда перспектива получения достойной пенсии будет стимулом для прихода людей в профессию. И если заводить речь об изменении для них возраста выхода, то это возможно только взамен на повышение пенсии, считает он.

По мнению замглавы института социального анализа и программирования РАНХиГС Юрия Горлина, в связи с вступлением в силу нового пенсионного законодательства, после окончания переходного периода учителя и врачи и так будут выходить на пенсию не намного раньше, чем остальные работники. Пересматривать для них наступление пенсионного возраста будет болезненно, считает Горлин. "Нужно максимально уходить от льгот, иначе система не выдерживает. Или получается, что за счет уменьшения пенсий одним финансируются досрочные пенсии другим", — говорит он. К тому же сейчас врачи и учителя часто продолжают работать после выхода на пенсию, и делают это потому, что и пенсии, и зарплаты у них невысокие. Решать проблему нужно через механизм повышения зарплат, убежден он.

Марина ГУСЕНКО