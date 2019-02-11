11.02.2019 10:40 327

Правительство опубликовало сведения о целевых показателях, основных ожидаемых результатах, бюджете и источниках финансирования национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сформированных для выполнения майского указа президента Владимира Путина.

Указ определил цели и задачи на весь четвертый президентский срок, до 2024 года, по 12 стратегическим направлениям: демография; здравоохранение; образование; наука; культура; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Для достижения целей по каждому направлению сформированы национальные проекты (инфраструктурный план считается 13-м нацпроектом). Их кураторами стали профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за исполнение, а администраторами — заместители министров.

Общая стоимость реализации национальных проектов составляет 25,7 трлн руб. до 2024 года, следует из материалов правительства. Из них 13,2 трлн руб. выделит федеральный бюджет, 7,5 трлн руб. найдут во внебюджетных источниках, проекты на 4,9 трлн руб. профинансируют бюджеты регионов. Еще 147,8 млрд руб. возьмут из средств государственных внебюджетных фондов.

О том, что расходы на майский указ по «сугубо предварительным» расчетам составят 25 трлн руб., премьер-министр Дмитрий Медведев говорил еще в мае прошлого года. В сентябре председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что разработанные тогда нацпроекты обойдутся в 27,2 трлн руб., причем расходы из паспортов самих проектов превышают средства, заложенные на них в федеральном бюджете в ближайшие три года. Нацпроекты доработали к концу года — о завершении их формирования Медведев объявил 24 декабря. При этом, по словам премьера, правительству «пришлось приложить определенные старания», чтобы найти деньги на нацпроекты: оно приняло решение увеличить НДС с 18 до 20%, скорректировать акцизную политику, а также перераспределить источники финансирования ряда госпрограмм.

Самые дорогие и дешевые нацпроекты

Самым дорогим нацпроектом стал план модернизации магистральной инфраструктуры. Его стоимость составляет 6,35 трлн руб. без учета бюджета энергетической части плана: 3 трлн руб. обеспечит федеральный бюджет, 58,7 млрд руб. — регионы, а оставшиеся 3,3 трлн руб. привлекут из внебюджетных источников.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потребует 4,78 трлн руб., «Экология» — 4,04 трлн руб. Бюджет нацпроекта «Демография», целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение коэффициента рождаемости, составляет 3,11 трлн руб.

Менее существенной нагрузкой для бюджета станут нацпроекты по производительности труда и поддержке занятости (52,1 млрд руб.), культуре (113,5 млрд руб.) и малому и среднему предпринимательству (481,5 млрд руб.). Нацпроект «Цифровая экономика» обойдется в 1,6 трлн руб. без учета альтернативных источников финансирования.

Помимо стоимости нацпроектов правительство опубликовало сроки их реализации, из которых видно, что все программы уже начали выполняться: часть — с 1 января 2019 года, часть — еще с октября—декабря прошлого года (сроки выполнения истекают 31 декабря 2024 года). Правительство расписало «календари событий» для нацпроектов, а также раскрыло целевые показатели (опубликовав не только те из них, что уже были в майском указе или «Основных направлениях деятельности правительства», но и более детализированные индикаторы). В каждый нацпроект включено от трех до 11 федеральных проектов.

Цели майского указа и нацпроектов в основном выражены в цифрах (увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение доли перегруженных автодорог на 10%, рост объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год и т.д.), однако некоторые сформулированы более абстрактно, например «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» из нацпроекта по образованию.

Риском для невыполнения нацпроектов являются санкции и торговые войны, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Несмотря на усилия правительства по снижению зависимости страны от внешних ограничений, «внешняя среда все равно влияет на наши возможности», отмечал он.

Юлия СТАРОСТИНА

При участии: Антон ФЕЙНБЕРГ