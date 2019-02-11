11.02.2019 10:50 382

Как стало известно "Ъ", арестованному бывшему совладельцу Стелла-банка Александру Ерхову предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает его организатором хищения из обанкроченного кредитного учреждения как минимум 2 млрд руб. Кроме того, Александр Ерхов подозревается в многомиллиардных хищениях еще из трех подконтрольных ему банков — Липецкого областного, Богородского муниципального и Уралприватбанка. Первые два также лишены лицензии, а последний был присоединен к Бинбанку.

Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Александру Ерхову предъявил следователь ГСУ ГУ МВД по Ростовской области, который ведет дело о хищениях в кредитном учреждении. На данный момент экс-банкиру инкриминируется хищение из Стелла-банка около 2 млрд руб. По версии следствия, средства из банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов выводились с конца 2015 года по апрель 2016 года, когда у Стелла-банка была отозвана лицензия. Своей вины в мошенничестве Александр Ерхов не признает. Между тем правоохранительные органы, по данным источников "Ъ", уже располагают данными о возможной причастности бывшего совладельца Стелла-банка к многомиллиардным хищениям еще из трех подконтрольных ему кредитных учреждений — Липецкого областного банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд руб.), Богородского муниципального банка (2015 год; более 2,8 млрд руб.) и присоединенного в 2017 году к Бинбанку Уралприватбанка.

Как уже рассказывал "Ъ" , Александр Ерхов был задержан сотрудниками ГУЭБиПК и их ростовскими коллегами 30 января в своей московской квартире на Можайском шоссе, 2. Взяли его буквально на пороге квартиры с чемоданами: экс-банкир собирался лететь в Малагу, где у него имеется собственная вилла. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных по 72 адресам в Москве, Подмосковье, а также Ростовской и Рязанской областях, сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и прочие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность обвиняемого Ерхова и его пока неустановленных сообщников.

Отметим также, что у Александра Ерхова помимо квартиры на Можайском шоссе в столице имелась еще одна, а также роскошный дом в элитном коттеджном поселке «Парк Вилл» в Жуковке. Кроме того, в нескольких гаражах и подземных паркингах были обнаружены два Rolls-Royce и три Mercedes. По столице Александр Ерхов практически всегда передвигался в сопровождении джипа с охраной. На все имущество экс-банкира Ленинский райсуд Ростова-на-Дону уже наложил арест в счет возмещения предполагаемого ущерба.

Напомним, что первое уголовное дело по факту хищения денег из Стелла-банка было возбуждено еще в 2016 году, вскоре после того, как он был признан банкротом. В июле того же года за особо крупное мошенничество к двум с половиной годам колонии был приговорен назначенный директором банка в день отзыва у него лицензии Олег Петров. 72-летний пенсионер успел поруководить Стелла-банком всего 11 дней. При этом ущерб в рамках того дела так и не был возмещен.

Олег РУБНИКОВИЧ