Рубль в плюсе после повышения рейтинга РФ, рынок ОФЗ пока индифферентен

11.02.2019 11:00 302

Рубль подорожал в начале торгов понедельника, отражая повышение рейтинга РФ, однако на рынке рублевого госдолга пока заметного роста котировок ОФЗ не происходит — против могут играть риски новых санкций США, о чем в том числе предупредило агентство Moody's, повышая российский рейтинг.

На стороне рубля сейчас выступает сезонный фактор сильного текущего счета РФ в начале года, а также некоторое сокращение объема интервенций ЦБ.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,68, и рубль набирает 0,2 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,38, и здесь рубль набирает около 0,2 процента.

На рынке ОФЗ котировки бумаг в основном в небольшом минусе, а доходность показывает рост, у 10-летних она на уровне 8,14 процента годовых против 8,13 при закрытии пятницы.

Агентство Moody's в конце прошлой недели повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "Baa3" с "Ba1", последним из "большой тройки", но при этом сообщило, что в ближайшие месяцы существует довольно высокая вероятность введения США новых санкций против Москвы, однако отметив возросшую способность России противостоять влиянию санкций.

По мнению аналитиков Росбанка, продолжить тренд на укрепление рубля и рублевых активов будет непросто.

"Новостной фон вокруг непростых и не самых успешных до сих пор переговоров по осям США/Китай и Великобритания/ЕС продолжит штормить мировые рынки. А завтра, 12 февраля в одном из комитетов Палаты представителей США пройдут слушания по успешности санкционной политики, в том числе и против России", — аргументировали свои предположения аналитики банка.

Американский доллар на форексе сегодня выходил на максимумы с начала января из-за неопределенности вокруг торговых переговоров Китая и США, которые должны состояться на текущей неделе.

Цены на нефть в минусе, баррель Brent сейчас оценивается в $61,89 за баррель (-0,3 процента).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ