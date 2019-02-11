11.02.2019 11:30 489

В прошлом году ставки по вкладам снижались, в связи с чем многие россияне стали искать альтернативу и интересоваться инвестициями. Год начался с повышения ставок, правда символического. Тем не менее показатели в крупнейших банках практически сравнялись с купоном по облигациям федерального займа (ОФЗ).

Вклад или инвестиции? Выбор зависит от срока, на который деньги можно вложить, и рисков, которые инвестор готов принять. Если, например, человек готов открыть индивидуальный инвестиционный счет и три года не трогать деньги и при этом у него есть официальный доход, то ИИС с налоговым вычетом в сочетании с ОФЗ доходнее, чем вклад, говорит независимый финансовый консультант Наталья Смирнова:

Наталья Смирнова

независимый финансовый консультант

«Если мы говорим даже про ситуацию, что человек положил деньги и будет пополнять на сумму до 400 тысяч, то средняя доходность по такому ИИС — это вычет, плюс доходность по ОФЗ может составлять около 15% годовых. Если мы говорим про вклад, это доходность вдвое ниже. Я не думаю, что у нас в ближайшее время ставки поднимутся до величин а-ля декабрь 2014-го, это должен быть реальный коллапс. Поэтому, если человек готов на три года инвестировать, однозначно ИИС плюс ОФЗ интереснее, чем банковский вклад».

Гособлигации или корпоративные облигации хорошего эмитента еще и ликвидны, то есть их можно продать, когда понадобятся деньги. С одной стороны, в этом преимущество перед вкладом. Правда, в случае санкций или иного давления на наш рынок их цена может и упасть. Тогда при выходе может возникнуть убыток. Не стоит забывать о таком риске.

Могут ли ставки по депозитам в этом году еще вырасти? Это зависит от множества факторов, поясняет президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган:

Евгений Коган

управляющий директор компании «Московские партнеры»

«Ставки по депозитам могут вырасти только в случае, если Центральный банк будет повышать процентные ставки. Будет это или нет, не знает никто, даже Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина]. Это все зависит от геополитической ситуации, от того, что будет в мире, от санкций, не дай бог, которые могут на нас еще посыпаться, да от всего, чего угодно. Центральный банк в данном случае достаточно разумно поступает: держит руку на пульсе и адекватно реагирует. Я вообще, честно говоря, не понимаю, зачем надо держать депозит в банке. Только если очень на короткий срок. Потому что, если покупать ценную бумагу на короткий срок, комиссия за вход, за выход, и это становится невыгодно».

Вот и Мосбиржа в соцсетях предлагает «пересесть с иглы банковского вклада на инвестиции», отыгрывая скандальный хайп рекламной кампании Reebok . Доходность говорит в пользу инвестиций. Правда, инвесторам стоит помнить, что никакой страховки от банкротства брокера в России нет. Значит, для открытия инвестсчета следует выбирать надежного партнера.

Надежда ГРОШЕВА

