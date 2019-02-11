11.02.2019 13:30 385

После того как снижение комиссий банков за эквайринг поддержал Владимир Путин, розничный бизнес развернул борьбу за это с новой силой. В частности, соответствующее обращение направил Минфину и ЦБ Российский топливный союз (РТС). Продавцы бензина просят ограничить размер комиссий, а полномочия по установлению максимальных тарифов за эквайринг возложить на ЦБ. С учетом того, что регуляторы, до недавнего времени активно поддерживавшие банкиров, тоже начинают смягчать свою позицию, у владельцев АЗС есть шанс быть услышанными. Однако, даже если это произойдет, снижения цен на бензин ждать не стоит, предупреждают эксперты.

Участники рынка нефтепродуктов обратились к Минфину и ЦБ с поддержкой идеи государственного регулирования комиссий за эквайринг, считая, что решить проблему путем переговоров с банками невозможно, следует из письма РТС (есть в распоряжении "Ъ"). «Непосредственно банки принять соответствующее решение не могут в силу невозможности изменения политики платежных систем»,— отмечается в письме.

Ранее ЦБ, Минфин, а также Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг уже рассматривали вопрос необходимости государственного регулирования эквайринговых комиссий, но выступили против этой идеи, предложив реальному сектору улаживать конфликт с финансистами самостоятельно с помощью переговоров. Однако на прошлой неделе Владимир Путин неожиданно призвал снижать комиссии за эквайринг, после чего чиновники начали смягчать позицию и подтвердили готовность продолжить обсуждение (см. "Ъ" от 7 февраля ).

«А у нас 3% в среднем. Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», - Владимир Путин, президент РФ, о расценках на эквайринг 6 февраля

Для АЗС средняя ставка за эквайринг составляет 1,5–1,6% от совокупного объема безналичных платежей, а стоимость инкассации — лишь 0,18% от суммы наличных денежных средств, следует из письма. При этом за последние пять лет автовладельцы стали чаще платить за топливо картами — доля безналичных расчетов выросла с 28% до 53%. Кроме того, выросли и розничные цены на топливо с 34 до 45 руб. за 1 л. Таким образом, у АЗС наблюдается существенный рост расходов на эквайринг, подчеркивают в РТС, в каждый литр топлива заложено 70 коп. за прием карт, что составляет около 15% всех операционных расходов АЗС либо более 55% от фонда оплаты труда персонала.

«Если мы хотим сдерживать рост цен на топливо, нужно сокращать затраты»,— заявил "Ъ" глава РТС Евгений Аркуша

Комиссия за эквайринг в России «одна из самых высоких в мире», приводит к удорожанию цены на топливо для потребителей, стимулирует рост инфляции, а также оказывает негативное влияние на использование безналичных платежей, уверены в союзе. Авторы письма считают необходимым установить комиссию на уровне 0,3% за прием кредитных карт и 0,2% — для дебетовых (по аналогии с Евросоюзом). Полномочиями по установлению максимальной величины тарифов, а также по проведению ежеквартального мониторинга ставок эквайринга, по мнению участников рынка, нужно наделить ЦБ.

Впрочем, в банках уверяют, что работают с торговыми сетями в ноль, а размер комиссий при безналичном расчете для них оставался неизменным последние пять лет. Так, в ВТБ и Абсолют-банке сообщили "Ъ", что размер комиссий не менялся. «За последние пять лет среднерыночные ставки по торговому эквайрингу снизились на 0,3–0,5 процентного пункта, до 1,4–1,5%»,— указывает руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. «Действующий размер комиссий — минимальная величина, которая позволяет банкам выйти в ноль»,— указывает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов. Сейчас банки заключают договоры на обслуживание торговых предприятий с нулевой или даже отрицательной маржинальностью, рассчитывая заработать на комплексном обслуживании клиента, утверждает господин Хренов.

Для кардинального снижения комиссий необходимо пересмотреть систему расчетов между банками-эквайерами, эмитентами и платежными системами, так как полученные средства распределяются пропорционально между всеми участниками, отмечает господин Павлов. Платежные системы выступают за проведение диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Независимые эксперты поддерживают потребителей. «Вряд ли стоит ожидать, что АЗС снизят стоимость топлива в случае введения регулирования комиссий за эквайринг,— полагает предправления Национального платежного совета Алма Обаева.— Но есть уверенность, что они направят высвободившиеся средства на развитие инфраструктуры, сервисов, а также на улучшение программ лояльности».

Виталий СОЛДАТСКИХ, Юрий БАРСУКОВ

