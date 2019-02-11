11.02.2019 15:30 496

Средняя ставка по ипотеке в России должна снизиться до 7,9 процента к 2024 году. Это следует из информационных материалов по национальным проектам, опубликованных правительством.

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов) указано одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Также планируется увеличить объем жилищного строительства минимум до 120 миллионов квадратных метров в год, в два раз сократить количество городов с неблагоприятной средой и обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

В материалах по нацпроекту указывается, что в 2019 году средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен составить 8,9 процента. В 2021 году он должен снизиться до 8,5 процента, в 2024 году — до 7,9 процента. Количество предоставленных ипотечных кредитов в 2019 году должно составить 1,56 миллиона, в 2024 году — уже 2,26 миллиона, следует из материалов по нацпроекту.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке к 1 января 2019 года составила 9,56 процента (по кредитам, выданным с начала года). В первом полугодии 2018 года показатель снижался, однако в конце 2018 года он снова начал расти.

Роман МАРКЕЛОВ

