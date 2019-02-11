11.02.2019 18:50 335

Уголовное дело в отношении владельца и главного редактора финансового портала Finnews Владимира Шевченко, обвиняемого в вымогательстве денег у "Россельхозбанка", поступило в Василеостровский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили в РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Шевченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Как следует из материалов дела, с начала 2018 года Шевченко опубликовал на своём портале ряд негативных материалов о "Россельхозбанке" и его председателе правления Дмитрии Патрушеве. По данным следствия, в марте прошлого года с журналистом связался представитель кредитной организации, и Шевченко предложил ему в течение года публиковать позитивные статьи за 100 тысяч рублей в месяц. После того как на карту журналиста была перечислена плата за "годовой абонемент" в размере 1,2 миллиона рублей, он был задержан.

В ходе обыска квартиры Шевченко сотрудниками правоохранительных органов были изъяты платежки других банков с суммами от 30 до 100 тысяч рублей. Обвиняемый признал факт совершениям им преступления.

По данным прокуратуры Петербурга, в 2016 году Шевченко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы и национальности, совершенные публично).

Тогда Шевченко признал себя виновным в том, что в течение двух лет размещал "ВКонтакте" тексты антисемитской направленности.

Василеостровский районный суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Михаил ТЕЛЕХОВ

