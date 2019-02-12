12.02.2019 08:40 348

Эксперимент по раздаче денег «за просто так» в Финляндии терпит неудачу. Оказалось, что получатели безусловного базового дохода немногим активнее в поиске работы, чем прочие нетрудоустроенные. Впрочем, положительный эффект тоже был отмечен: люди стали здоровее и увереннее в себе. Эксперимент пока не закончен, и сочувствующие всё еще надеются, что он принесет и более существенные плоды. Подробности — в материале «Известий».

Смелый план

Финский эксперимент начался два года назад, хотя первые наброски появились еще в 2015 году. Первоначально планировалось раздавать $800 в месяц всем, без учета уровня доходов и наличия работы. Однако такое предложение Национального агентства по социальному страхованию (Kela) оказалось неприемлемым из-за бюджетных ограничений. Пришлось умерить аппетиты.

Kela получило разрешение на денежные выплаты только для небольшой группы граждан — 2 тыс. человек. Все получатели экспериментальной помощи выбирались случайным образом, но с несколькими условиями: во-первых, эти люди должны были быть безработными, во-вторых — малоимущими, а в-третьих — входить в возрастную категорию 25–58 лет.

Таким образом, проверялась ключевая идея концепции: безусловный базовый доход по идее должен стимулировать трудоспособных, но малообеспеченных граждан. От классического пособия по безработице программа отличалась тем, что деньги выплачивались вне зависимости от того, нашел человек работу или нет. В итоге, впрочем, сумма выплат была уменьшена в сравнении с исходным замыслом — до $560.

В настоящий момент Kela подвело итоги первого года работы программы — 2017-го. Анализировался эффект получения дополнительного пособия на три вещи: трудоустройство, доходы и качество жизни испытуемых. Для наглядности их показатели сравнили с контрольной группой безработных финнов, не получавших базовый доход.

Что такое хорошо и что такое плохо

Первый и главный итог эксперимента — выплата безусловного дохода вместо пособия не слишком стимулирует людей искать работу. В 2017 году участники программы в среднем отработали 49,64 дня против 49,25 дня для контрольной группы. Разница в полдня — на уровне статистической погрешности. Получение гарантированных денег не повлияло и на самозанятость: доля людей, самостоятельно зарабатывающих деньги, в экспериментальной группе составила 43,7%, а в контрольной — 42,85%. При этом среднестатистический финский безработный от «халтурки» получал на €21в год больше, чем участники эксперимента.

Что касается социального и не только самочувствия тестируемых, здесь результаты получились вполне заметными. К примеру, ощущаемый уровень стресса у участников экспериментальной программы снизился до 17% (у контрольной группы — 27%). Собственное здоровье как «плохое» и «очень плохое» оценили 14; участвовавших в эксперименте и 17% в контрольной группе. Напротив, здоровыми себя сочли 56% испытуемых и 46% обычных безработных финнов.

«У получателей базового дохода зафиксировано меньше симптомов стресса, меньше затруднений с концентрацией и меньше проблем со здоровьем, чем у обычных безработных, — заявила ведущий исследователь Kela Минна Юликянне. — Они также оказались более уверенными в своем будущем и в своих возможностях влиять на общественные проблемы».

Наконец, еще один важный момент. Важный потому, что одним из главных аргументов в пользу введения базового дохода было сокращение бюрократических процедур. И здесь был отмечен прогресс, правда, не гигантский. Лишь 59% опрошенных из числа участвовавших в эксперименте пожаловались на забюрократизированность процесса получения денег. В случае с безработными из контрольной группы доля составила 68%.

Таким образом, результаты получились смешанными. Улучшение положения испытуемых в плане роста качества жизни — это здорово. Но ключевой аргумент сторонников базового дохода всегда состоял в том, что получающие гарантированные деньги граждане будут стремиться искать работу, не был подтвержден, что ставит под сомнение всю идею.

На это, впрочем, тоже есть возражения. Получаемые деньги слишком малы — в разы меньше прожиточного минимума в Финляндии. Пособие не позволяло им выбраться из состояния крайней бедности (по местным, финским, меркам) и оставляло их по-прежнему крайне стесненными. В случае если им не удавалось найти работу, им всё равно нужно было подавать заявления на обычные пособия и прочую социальную помощь.

Окончательные итоги эксперимента будут подведены только спустя год, когда социальные службы полностью проанализируют информацию, полученную в 2018 году. Но в любом случае опыт будет накоплен исключительно важный.

Шаг навстречу людям. Дорого

Всеобщий базовый доход — это зона особого внимания экономистов, лиц, принимающих решения, и просто общественности в последние 10 лет. Об этой теме заговорили на фоне перспектив массовой роботизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности в 2010-е годы. Ученые и представители бизнеса предрекают массовое исчезновение рабочих мест в связи с автоматизацией. В прошлые эпохи новая индустрия создавала новые рабочие места, но вдруг в этот раз будет иначе?

Финский эксперимент ценен тем, что он единственный в своем роде. Подобные планы вынашивала канадская провинция Онтарио, но в 2018 году эксперимент был свернут, так и не начавшись. Некое подобие предлагает популистское правительство Италии, но с существенными ограничениями: выбора у гражданина нет, он должен либо в определенный срок принять предложение о работе, либо отказаться от выплаты.

В Швейцарии решили взять быка за рога и сразу же выставили идею о всеобщем доходе на референдум. Каждому гражданину, согласно авторам идеи, полагалось по 2,5 тыс. швейцарских франков ($2650 по тогдашнему курсу). Но эта идея, слишком сырая и не обкатанная каким-либо практическим опытом, пришлась швейцарцам не по нраву.

Главное возражение против введения базового дохода просто: несмотря на все процессы автоматизации, лишних денег в бюджетах даже самых богатых государств пока что не завелось. Для Финляндии не составило труда платить €560 в месяц 2 тыс. человек. Но что бы было, если бы доход начислялся всем гражданам, независимо от их положения? В таком случае дополнительные социальные расходы составили бы около 5% ВВП. Много, даже с учетом того факта, что всего на социалку Финляндия тратит около 30% ВВП. Вероятно, финны бы смогли потянуть такие траты — но лишь ценой большого напряжения сил всего государства.

Хотя всеобщий базовый доход к настоящему моменту считается проблемой первого мира, вполне можно допустить, что если ожидания экспертов и представителей деловой элиты верны, то повальная автоматизация может в будущем охватить и такие государства, как Россия. А значит, дилемма с выплатой денег «за здорово живешь» может встать и перед нашей страной. Тем более что, судя по исследованию European Social Survey, РФ находится на втором месте в Европе по доле граждан, поддерживающих введение безусловного базового дохода (свыше 70%).

Интересно, кстати, что, согласно тому же опросу, россияне довольно скептически относятся к государственному перераспределению средств и не считают, что оно приведет к более справедливому обществу.

Так или иначе, но если бы в России государство вдруг решило бы выплачивать базовый доход по финской схеме и при этом не довести дефицит бюджета до астрономических величин, то эта сумма была бы довольно скромной. По ВВП на душу населения Россия уступает Финляндии (очень богатой даже по меркам Западной Европы) примерно в четыре раза. Значит, и адекватный размер выплат мог бы быть в четыре раза меньше — около €140, или 10 тыс. рублей. Провести эксперимент с такими цифрами в наших условиях было бы как минимум интересно, но едва ли в обозримом будущем этот вопрос будет поднят.

Дмитрий МИГУНОВ

