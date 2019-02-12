12.02.2019 08:50 291

Крупнейший золотодобытчик в России «Полюс», принадлежащей сыну Сулеймана Керимова Саиду, в 2018 году получил $800 млн убытков из-за переоценки курсовых разниц и валютных свопов. Об этом говорится в отчетности компании.

В прошлом году убыток компании из-за курсовых разниц составил $517 млн против прибыли в $130 млн годом ранее, а от финансовых инвестиций — $281 млн против прибыли в $118 млн, следует из отчета. Эти статьи привели к снижению чистой прибыли «Полюса» в 2018 году в 2,6 раза до $474 млн. В четвертом квартале 2018 года компания даже зафиксировала убыток в $28 млн (в аналогичном периоде 2017 года она получила $267 млн прибыли).

Впервые компания отразила потери от опционных сделок и валютных свопов в отчетности за 2014 год, они составили $547 млн и $403 млн соответственно. Это произошло из-за того, что «Полюс» заключил опционные сделки по курсу 36,8 и 38,21 руб. за доллар на 2014 и 2015 годы, чтобы захеджироваться от рисков укрепления рубля, а также кросс-валютные свопы с банками. Но осенью 2014 года рубль резко обесценился по отношению к доллару из-за антироссийских санкций и падения цены на нефть, опустившись до 58 руб. за доллар.Компания сообщила, что планирует выплатить основную сумму и обязательства в рамках валютных свопов в общем размере около $1 млрд в апреле 2019 года.

У «Полюса» в отчете указаны несколько валютных свопов по курсу 35 руб. за доллар, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Видимо, по ним было возможно перенести выплаты, но менять условия нельзя. То есть сейчас это неденежные убытки, но если продолжать их переносить, то риски возможных потерь возрастают, объясняет аналитик. Но у компании операционная прибыль в 2018 году выросла на 5%, до $1,52 млрд, поэтому «Полюс» вполне может выплатить эти деньги, не ухудшив свое финансовое положение, полагает Худалов.

В 2018 году «Полюс» увеличил выручку на 7%, до $2,9 млрд, реализовав на 8% больше золота, чем годом ранее (2,3 млн унций). Скорректированная доналоговая прибыль компании (EBITDA) выросла на 10%, до $1,87 млрд.

Чистый долг «Полюса» на конец 2018 года составил $3,1 млрд, его отношение к скорректированной EBITDA — 1,7х. Компания увеличила план по капитальным затратам на этот год: она намерена инвестировать $725 млн, а не $650 млн, как ранее собиралась, переведя часть расходов на развитие действующих месторождений с прошлого года.

Светлана БУРМИСТРОВА