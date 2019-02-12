12.02.2019 09:10 285

Банки возмещают клиентам основную часть похищенных хакерами средств с банковских счетов, рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в интервью "Российской газете".

В прошлом году Банк России ввел для банков отчетность по похищенным со счетов клиентов деньгам, которые банки должны были возместить, а потом выяснять — виноват ли сам клиент в том, что у него украли деньги. Первая отчетность сдана за третий квартал.

До этого было невозможно оценить, как работает важная норма закона , согласно которой возмещение обязательно, если клиент сообщил банку об исчезновении денег не позже, чем на следующий день и сам не передавал мошенникам информацию, которая сделала возможной кражу денег.

"Да, мы впервые собрали данные по объему средств, возмещаемых банками в рамках 9 статьи закона "О национальной платежной системе", — сказал зампред Банка России. — И это сразу показало, что данная статья работает: за третий квартал 2018 года банки возместили клиентам свыше 230 миллионов рублей". В связи с этим Дмитрий Скобелкин сомневается в целесообразности страхования средств на банковских картах (банки активно предлагают эту услугу).

"Такая страховка — это, конечно, индивидуальное решение клиента, — сказал Скобелкин. — Тем не менее, если он никому не отдавал данные карты, то банк и так обязан возместить ему похищенное, а если клиент сам виноват, то и страховка не сработает. Банки должны проводить постоянный мониторинг несанкционированных операций, а если они не уследили за злоумышленниками, и те получили доступ к счету клиента, то закон, как мы видели, довольно эффективно защищает потребителя. Тем более мы категорически против навязывания к картам страховок, равно как и против навязывания других финансовых услуг. Клиенты могут жаловаться в ЦБ, если сталкиваются с этим".

Игорь ЗУБКОВ

