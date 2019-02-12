12.02.2019 09:20 275

Реализация нацпроектов правительства и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры ускорит рост российской экономики на дополнительные 1–1,5 п.п. Такие оценки привели опрошенные «Известиями» эксперты. В правительстве определились с окончательными объемами финансирования приоритетов. Они обойдутся в 25,7 трлн рублей за шесть лет и должны будут обеспечить, например, повышение продолжительности жизни и вхождение нашей экономики в пятерку крупнейших. Система нацпроектов представляет собой взаимосвязанный комплекс, ключевое звено которого — проект по повышению производительности труда, считают аналитики.

Главный нацпроект

Правительство опубликовало официальные параметры национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, следует из материалов на сайте кабмина. Общая стоимость 13 нацпроектов — 25,7 трлн рублей.

Самым важным эксперты считают проект по повышению производительности труда. Он представляет собой программу по переобучению сотрудников российских предприятий и внедрение в них современных методов производства. Его стоимость сравнительно невелика — 52,1 млрд рублей на шесть лет. Главная цель нацпроекта — добиться роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей на уровне не ниже 5% в год к 2024 году.

От того, насколько бизнес будет готов к адаптации новых технологий, предусмотренных такими нацпроектами, как «Цифровая экономика» и «Наука», будет зависеть конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках. Так значимость программы по повышению производительности труда объяснил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Неспособность конкурировать на мировых рынках поставит под сомнение целесообразность мероприятий, запланированных для поддержки экспорта и развития инфраструктуры, отметил эксперт. Например, развитие железных дорог будет эффективно, только если их удастся загрузить, при этом в первую очередь отечественной продукцией, полагает Дмитрий Белоусов. В целом он оценил отдачу для экономики от реализации нацпроектов в дополнительные 1,5 п.п. роста ВВП.

Как считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, нацпроекты способны дополнительно ускорить экономику примерно на 1 п.п.

Система нацпроектов представляет собой взаимосвязанный комплекс, согласен с ним профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Чтобы добиться наибольшего синергетического эффекта для экономики, необходимо начать все нацпроекты одновременно и равномерно распределить усилия на их реализацию.

Триллионы на развитие

Из федерального бюджета на реализацию проектов выделят 13,2 трлн рублей, 4,9 трлн рублей направят бюджеты регионов и еще 147,8 млрд — государственные внебюджетные фонды. Почти треть всех денег найдут во внебюджетных источниках — 7,5 трлн рублей.

Кураторами нацпроектов стали профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за исполнение, а администраторами — заместители министров.

В целом система сформирована для выполнения девяти целей национального развития, поставленных в майском указе президента. В них входит обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира, а также переход к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

Дороже всего стоит комплексный план развития магистральной инфраструктуры — 6,35 трлн рублей. Его основные цели — развитие транспортных коридоров «Запад–Восток» и «Север–Юг» для перевозки грузов, а также повышение уровня экономической связанности.



Второй по стоимости — нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4,8 трлн рублей). Он направлен на улучшение качества региональных трасс и увеличение протяженности дорожной сети.

Проект «Международная кооперация и экспорт» потребует 0,96 трлн рублей. Он, в частности, подразумевает увеличение объема поставок за рубеж несырьевых товаров до $250 млрд. В пресс-службе Минпромторга на вопрос «Известий», достаточно ли средств для выполнения целей нацпроекта по поддержке экспорта, сообщили, что говорить о любых изменениях объема финансирования можно будет только после полноценного запуска программ субсидий.

Нацпроект «Образование» рассчитан на 0,78 трлн рублей и направлен на вхождение РФ в десятку ведущих стран по качеству обучения. В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» сообщили, что нацпроект опирается на реальные потребности региональных систем образования.

Итогом реализации нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» должно стать увеличение доли малого и среднего бизнеса до 32,5% в ВВП, а также рост количества занятых в этом секторе до 25 млн человек. В Минэкономики «Известиям» сообщили, что частично проект был запущен еще в прошлом году. В ближайшее время начнется программа льготного кредитования предприятий по ставке 8,5%. Говорить об изменении объемов финансирования проекта пока преждевременно, отметили в ведомстве.

Благодаря нацпроекту «Культура» посещаемость культурных организаций должна будет вырасти на 15%.Минкульт допускает увеличение финансирования профильного нацпроекта, особенно на фоне "не лучшего состояния культурно-досуговых учреждений" в регионах, передает пресс-служба ведомства слова замминистра Ольги Яриловой. В настоящий момент распределено 23% субсидий регионам на ремонт и строительство культурных объектов.

В других министерствах, ответственных за реализацию тех или иных нацпроектов, пока не ответили на аналогичный вопрос «Известий».

Минусы и плюсы системы

Ключевыми недостатками нацпроектов глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл отсутствие существенного роста расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру по отношению к ВВП, а также непринятые меры по судебной системе. Кроме этого, по его словам, власти не смогут в ближайшие годы отслеживать достижение больше половины целей — пока необходимые методы учета не разработаны.

Впрочем, положительное отличие нынешней системы нацпроектов — это их ориентированность на конкретные измеримые результаты, полагает Александр Дерюгин. В предыдущие политические циклы результативности расходов уделялось гораздо меньше внимания, чем их освоению. По его мнению, теперь каждый нацпроект направлен на достижение определенного показателя, при этом за результат отвечают конкретные чиновники.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

