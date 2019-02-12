12.02.2019 09:30 289

Объем долга российских регионов за 2018 год сократился на 4,7% или 109,1 млрд руб., следует из данных Минфина и расчетов «Эксперт РА», проведенных по просьбе РБК.

Речь идет о прямом долге, не учитывающем объем государственных гарантий. По состоянию на 1 января 2019 года, он составил 2,2 трлн руб. Последний раз долги регионов были ниже этого уровня в 2014 году — 2,1 трлн руб. (по состоянию на 1 января 2015-го). После того, как цены на нефть снизились, а экономика вошла в рецессию, долги регионов выросли до 2,3-2,4 трлн руб., а правительству пришлось разработать программу реструктуризации бюджетных кредитов (субъекты получают их от федерального центра под символические 0,1% годовых), позволяющую снизить задолженность регионов.

Долги начали сокращаться с 2017 года и продолжили в 2018-м, когда программа заработала.

У кого снижаются долги

«Основной фактор снижения долга субъектов — уменьшение долга по бюджетным кредитам: из 99,1 млрд руб. снижения прямого долга на снижение долга по бюджетным кредитам пришлось 70,4 млрд руб. В свою очередь долг по банковским кредитам уменьшился на 30,9 млрд руб., а по государственным облигациям увеличился на 2,8 млрд руб. (в целом коммерческий долг субъектов — облигации и банковские кредиты — снизился на 28,1 млрд руб.)», — говорит младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Александр Шураков.

Лидерами по снижению долга стали Кемеровская область (-40,4%), Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа (-39,8% и -38,2% соответственно), Иркутская область (-33,9%) и Республика Коми (-25,6%), отмечает Шураков. Снижение нагрузки было обеспечено ростом профицитов в бюджетах субъектов, которые во многом объясняются подорожавшим сырьем: Кузбассу помог рост цен на уголь, а другим регионам — рост налоговых платежей от нефтяных компаний, объясняет эксперт (российская Urals за 2018 год подорожала на треть).

У кого растут долги

Наибольший прирост прямого долга показали Московская область (+32,4%), Хабаровский край (+19,3%) и Мордовия (13,1%), отмечает Шураков. Впрочем, для Подмосковья с его объемом бюджета этот долг не является значительным, так как дефицит у региона умеренный — 4,1% налоговых и неналоговых доходов.

«Существенная часть долга направлена на финансирование расходов капитального характера, а не на финансирование текущих расходов. Московская область достаточно эффективно управляет свободными остатками денежных средств, что позволяет бюджету области получать дополнительный доход и частично компенсировать расходы на обслуживание долга», — указывает Шураков.

Решающий год

С 2018 года в России действует программа реструктуризации бюджетных кредитов, позволяющая снизить задолженность регионов перед федеральным центром. В ней участвуют большинство регионов. По условиям программы они должны были выплатить 5% от объема долга по бюджетным кредитам на начало 2018 года, такой же график запланирован и на 2019 год. Текущий год «станет определяющим» для многих регионов, отмечает Шураков: по соглашениям с Минфином России рост налоговых и неналоговых доходов быстрее инфляции позволит им продлить срок реструктуризации с семи до 12 лет. Если у субъекта не получится это сделать, а профицит его бюджета будет недостаточным, он может столкнуться с необходимостью привлекать новые коммерческие займы.

Именно роста коммерческой задолженности регионов опасаются российские власти. «Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать уже в этом составе: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно», — заявил президент Владимир Путин в конце 2017 года, перед полноценным стартом программы реструктуризации.

«Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет — сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?» — сказал он.

Антон ФЕЙНБЕРГ