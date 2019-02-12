12.02.2019 09:40 384

Заемщикам предлагают дать 30 дней на то, чтобы отказаться от сопутствующей кредиту страховки. С такой инициативой выступает Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Речь идет о так называемом периоде охлаждения — сроке, в течение которого гражданин может без всяких штрафных санкций для себя расторгнуть договор со страховой компанией. Сейчас в России он составляет 14 дней. Защитники прав потребителей считают, что этого недостаточно.

"Для дорогих видов страхования, включая страхование заемщиков, нужен месяц", — отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин на "круглом столе" профильной рабочей группы Общероссийского гражданского форума.

Правозащитники также считают важным распространить действие "периода охлаждения" на договоры коллективного страхования (схема, когда заемщик включается в список застрахованных лиц по договору страхования между банком и страховой компанией). По действующим правилам воспользоваться "периодом охлаждения" гражданин в такой ситуации не может.

Вознаграждение банка может доходить до 90 процентов от страховой премии

Ликвидировать этот пробел должен законопроект, который в 2018 году был внесен в Госдуму. Пока он принят только в первом чтении, но поправки, что важно, поддерживает не только ЦБ, но и отраслевая организация страховщиков. "Мы полностью одобряем предложенную норму и дали по этому поводу свое заключение", — сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов.

Проблема навязывания заемщикам полисов страхования остается актуальной, отметил Янин. Исследование КонфОП с участием "тайных покупателей" показало, что сотрудники большинства банков дают потребителям понять, что от покупки полиса будут зависеть не только условия кредита, но и вероятность его получения. Некоторые напрямую говорят об обязательности страхования.

Банки мотивированы на продажу страхового продукта заемщику, даже если этот продукт ему не подходит — существенная часть удержанной у потребителя суммы остается у банка в качестве комиссионного вознаграждения от страховой компании, указывают в КонфОП. Часто сотрудники банков при оформлении кредита даже не предлагают заемщику выбрать страховую компанию, а направляют в те структуры, с которыми у банка заключен договор и которые зачастую входят в холдинг кредитной организации, то есть аффилированы с ней. Вознаграждение банка в этом случае может доходить до 90 процентов от страховой премии. В качестве одной из мер в КонфОП предлагают ограничить практику премирования сотрудников банков за продажу страховых продуктов заемщикам. По результатам исследования Всемирной организации потребителей, выплата премии персоналу за продажу страхования заемщиков сыграла важную роль в нарушении условий продажи таких продуктов, указывают в организации.

Юлия КРИВОШАПКО

