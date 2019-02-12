12.02.2019 10:00 400

Проиграв в Лондонском суде тяжбу за Трехгорную мануфактуру, Олег Дерипаска все равно получил законное право не спешить с исполнением английских судебных актов. Помогли санкции, запретившие вести с миллиардером какой-либо бизнес. Невольно был создан прецедент, который смогут взять на вооружение другие фигуранты американского санкционного списка.

Седьмого февраля 2019 года судья Найджел Тир из Высокого суда Лондона отклонил иск Олега Дерипаски к бывшему главе ВЭБа Владимиру Чернухину, фактически признав, что последний был партнером миллиардера по Трехгорной мануфактуре и теперь должен получить от него $95,2 млн. К этому выводу еще в 2017 году пришел Лондонский международный третейский суд (LCIA, London Court of International Arbitration). Дерипаска пытался его оспорить, но потерпел поражение. И в то время, когда вы читаете этот текст, юристы господина Чернухина, возможно, пишут своим оппонентам письмо приблизительно следующего содержания:

«В 2017 году LCIA обязал вашего клиента выплатить Владимиру Чернухину US$95,181,285 в счёт доли в Трёхгорной мануфактуре. Третейское решение оставлено в силе решением государственного суда от 7 февраля 2019 года. Сообщите, пожалуйста, как вы исполните это решение?»

У юристов Дерипаски три варианта: не отвечать на письмо, сославшись на отсутствие инструкций от клиента; уведомить о скорой подаче апелляции; либо заявить, что в связи с действием против их клиента американских санкций объективная возможность исполнить это решение отсутствует.

У последней опции есть своя — санкционная — логика. С 6 апреля 2018 года Олег Дерипаска находится под американскими санкциями. Это значит, что у него уже нет счетов в западных банках и он не может проводить платежи в валюте. Это же касается и его его компаний. А еще это значит, что Владимир Чернухин, вероятно, сейчас находится в поиске консультантов по санкционному праву.

Санкции ставят в крайне неудобное положение всех, кто как-то оказывается связан с Дерипаской. Все они под риском огромных штрафов или попадания под вторичные санкции не вправе взаимодействовать с миллиардером, оказывать ему услуги, хранить его средства и даже касаться их. И это далеко не полный список ограничений. Санкционные запреты и ограничения касаются и лондонского суда. Это один из самых известных арбитражных институтов, вынесший первое решение в тяжбе Дерипаски и Чернухина, является юридическим лицом. Санкционный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) не указал его или его арбитров в качестве лиц, освобожденных от соблюдения санкционного законодательства США. Не распространяются послабления и на решения, вынесенные судом. Иными словами, если государственный суд Великобритании решил, что Дерипаска должен заплатить Чернухину $95 млн, это еще не значит, что американский Минфин согласен с тем, что Чернухин может принять деньги от «токсичного» Дерипаски.

С высокой долей вероятности у господина Чернухина нет счета в России — он давно не был замечен в нашей стране. Это значит, что у него есть только иностранный банк, который ни за что на свете не проведет оплату от Дерипаски как лица, попавшего в санкционный список. Содействие подсанкционному лицу в обходе санкций может обойтись банку в штраф не менее $296 000 за каждую операцию (или в сумме, равной самой операции). Не проведут оплату через транзитный клиентский счёт и адвокаты Дерипаски. Вероятно, у них есть разрешение от OFAC на получение гонораров за юридические услуги. Но не более того.

Единственная возможность провести платёж — лицензия американского OFAC. Однако проблема в том, что такую лицензию должно запросить попавшее под санкции лицо, а не его кредитор. Вот только захочет ли это делать господин Дерипаска? Третейское решение не содержит и не может содержать такой обязанности. Когда оно выносилось, Дерипаска еще не был под санкциями. Госорган Великобритании, администрирующий санкции, не являлся стороной спора. В решении Найджела Тира из Высокого суда Лондона нет ни слова о способе исполнения. Равно как и не касается он санкционного статуса российского истца. Английская концепция добросовестности здесь не особо применима.

Данная ситуация уникальна. Необходимость исполнить судебный акт вошла в противоречие с необходимостью соблюдать экстерриториальные требования американского законодательства. Санкционный статус российского олигарха дал ему совершенно законный способ не спешить с исполнением английских судебных актов. А Чернухину, видимо, еще придётся побороться за свои деньги.

Сергей ГЛАНДИН, Forbes Contributor, Антон ИМЕННОВ, Forbes Contributor

