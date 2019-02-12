12.02.2019 10:10 385

В четвертом квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в третьем квартале, следует из ежеквартального исследования «Опоры России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research (есть у РБК). Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. Фактически малый бизнес оказался в рецессии.

Индекс RSBI опустился ниже 50 пунктов в третьем квартале прошлого года после более или менее благополучных полутора лет. По состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом, причем ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, говорится в комментарии Magram.

Негативно на деловой активности малого бизнеса сказалось повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции до 5%, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике, пояснил РБК эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. «Эти факторы в первую очередь бьют по малому бизнесу, для предпринимателей сейчас начинаются болезненные времена», — сказал он.

«Рентабельность также падает и у крупного бизнеса — все организации сокращают расходы, и в первую очередь это сказывается на малом бизнесе, сервисных службах», — добавил эксперт.

Что такое RSBI

Индекс RSBI (Russian Small Business Index) рассчитывается с 2014 года, в опросе участвуют более 2 тыс. компаний из 24 регионов России. Индекс может принимать значения от 0 до 100, при этом значение выше 50 пунктов характеризует рост деловой активности, ниже 50 пунктов — падение.

Инвестиции в плюсе, продажи — в минусе

Индекс состоит из четырех компонентов — продажи, инвестиции, кадры и доступность финансирования. В четвертом квартале 2018 года наихудшие изменения показал компонент продаж (минус 3,5 пункта). В зону стагнации перешла и кадровая составляющая, то есть малый бизнес начал сокращать персонал. В целом из четырех компонентов три (продажи, кадры, доступность финансирования) находятся в зоне падения (ниже 50), и только инвестиции растут.

Больше всего опасений у предпринимателей вызывает сужение рынков сбыта, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. «По нашим замерам, цены выросли на 5–10% в разных сегментах. В связи с ростом цен покупательная способность компаний и населения снижается. Плюс продолжается монополизация ряда рынков и ужесточение налогового администрирования», — отметил Калинин.

46% малых предпринимателей собирались повысить цены после увеличения ставки НДС с 1 января, сообщало ранее Magram Market Research. 23% из них планировали поднять цены менее чем на 5%, 44% собирались повышать цены на 5–10%.

Рост не планируется

С 2019 года малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% (перевели на общий тариф 22% по обязательному пенсионному страхованию). Право на льготный тариф (в размере 14%) сохранилось только у ИТ-компаний. Кроме того, в ряде регионов возрос налог на имущество, отметил Калинин. «Бизнес опасается и возможных финансовых санкций со стороны Запада, из-за чего может снизиться курс рубля», — добавил он.

В большинстве российских регионов сокращается число малых и средних предприятий, из-за чего количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса снизилось в прошлом году на 1,3%, говорится в аналитической записке Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которая есть у РБК. Аналитики института связывают это с низким уровнем доступности финансовых средств. По данным Банка России, объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, в 2018 году увеличился на 11,4% (до 6,8 трлн руб.). Однако доля кредитов, приходящихся на малый и средний бизнес, составляет всего лишь 15% от объема всех кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, уступает МСБ и по темпам роста кредитования, отметили аналитики ИКСИ.

Перспективы малого бизнеса на 2019 год — «умеренно негативные», следует из индекса RSBI. В 2019 году бизнес не ожидает роста и по большей части будет занят оптимизацией затрат (так ответили примерно 68% опрошенных). «В 2019 году ситуация будет печальная. В ближайшие два года не ожидается ни одного фактора, который мог бы стать драйвером для роста малого предпринимательства», — отметил Филиппов.

Ольга АГЕЕВА, Наталья ИЛЬИНА, Иван ТКАЧЕВ