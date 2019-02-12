12.02.2019 10:20 457

О проблемах микрофинансовой организации стало известно в прошлом году. «Домашние деньги» активно привлекали под высокий процент средства инвесторов, а также миллиарды рублей от банков. Впоследствии эти банки лишались лицензий.

Кроме того, из последней отчетности следовало, что «Домашние деньги» сами резко увеличили кредитование юрлиц, причем одна из таких структур «прописана» на Кипре.

Владелец «Домашних денег» Евгений Бернштам летом заявлял Business FM , что он намерен вернуть деньги кредиторам.

О причинах краха компании рассуждает начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий:

Максим Осадчий

начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Кризис очередной, начавшийся в 2014 году, и похоронил «Домашние деньги». То есть первая ошибка — это стратегическая, ориентация на этот риск. Плюс в условиях, когда ЦБ начал закручивать гайки, ну вы помните закон о потребительском кредите, займе появился, ограничения на максимальную ставку процентную — это тоже оказало негативное влияние на «Домашние деньги», как и на весь сегмент. Конечно, была еще допущена такая важная стратегическая ошибка — слепое копирование Бернштамом модели британского саб-прайм кредитора. Эта идея состоит в том, что какой-то местный агент выдает, по существу, займы своим соседям. Ну и тут играет роль репутация, что вроде бы стыдно перед соседями, если не погасил долг. Но Россия — это же не Англия, и тут репутация, особенно в сегменте саб-прайм, не ценится. Наоборот, платить по долгам расценивается как трусость среди этого сегмента в России. Плюс компания раздувалась, как пузырь. По существу, она таким «пузырем» и была».

Московский арбитражный суд 12 февраля рассмотрит два иска к микрофинансовой организации. Один из них подал Центробанк. Второй банк, который подал иск к «Домашним деньгам», — «Интеркоммерц», у него отозвана лицензия, а правоприемник — Агентство по страхованию вкладов.

Сейчас от комментариев Business FM Евгений Бернштам отказался.