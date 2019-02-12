12.02.2019 10:40 482

Российские банки все чаще стали отказывать людям в займах, если нашли какие-то «подводные камни» в их кредитных историях. Доля таких отказов увеличилась в 2018 году до 16,6%. Ужесточилась и кредитная политика финансовых учреждений. Уровень отказа может доходить до 80% для некоторых кредитных продуктов и каналов привлечения клиентов. Банки стараются кредитовать только хороших заемщиков.

Банки стали более тщательно подходить к выбору клиентов, которым они готовы выдать кредит. В прошлом году доля тех, кому было отказано в займе по причине проблем с кредитной историей, выросла с 12% до 16,6% от общего числа отказов. Увеличилось также число тех, кто не получил денег из-за соответствующей кредитной политики банка – с 57,6% до 60,9%.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Кроме того, по словам экспертов бюро, в некоторых случаях доля отказов доходит до 80%.

«Банки и другие кредиторы достаточно часто отказывают заемщикам в получении кредита или займа. Процент отказа может доходить до 80% для некоторых кредитных продуктов и каналов привлечения клиентов. Например, при рассмотрении заявок в интернете. Основная причина отказов так или иначе связана с кредитной историей потенциального заемщика – это основной (но не единственный) критерий для кредитора при определении уровня кредитного риска», — прокомментировал статистику директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков .

По его словам, несмотря на существенный рост розничного кредитования в 2018 году, говорить о том, что так называемый «аппетит к риску» у большинства банков находится на высоком уровне, не приходится.

В числе прочего, об этом свидетельствует динамика «плохих» долгов — доля просроченной задолженности по выданным кредитам снижается во всех сегментах розничного кредитования.

Иными словами, кредиторы все более тщательно подходят к оценке кредитного риска граждан, стараясь кредитовать заемщиков хорошего или отличного кредитного качества».

При этом банки не очень смущает, что у человека уже есть кредиты. Доля отказов по причине избыточной долговой нагрузки заемщика или поручителя сократилась с 2,7% до 1,6%, а по причине несоответствия между заявкой и информацией, известной кредитору, – с 0,7% в 2017 году до 0,5% в прошлом году. Отказы по прочим причина уменьшились с 26,9% до 20,4%.

Между тем, в прошлом году россияне, действительно, активно залезали в долги. В частности, 2018 год стал рекордным для рынка ипотеки. По данным Банка России, россияне взяли кредитов на жилье более чем на 3 трлн рублей, что почти вполовину выше результата 2017-го.

В 2019 году рынок ипотеки, скорее всего, продолжит рост, хотя темпы его снизятся до 10%, прогнозирует руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко .

По его словам, сегодня на Москву приходится 12,7% выданных ипотечных кредитов, на Московскую область — 8,37%, рассказал «Газете.Ru» эксперт. Остальной объем распределен по регионам.

Эксперт добавил, что размер кредита в регионах отличается почти в три раза. Если в Москве средняя сумма составляет 4,34 млн руб., то в регионах речь может идти о 1,5 млн руб. или еще меньшей сумме, как например, в Кемеровской, Кировской, Курганской областях, Алтайском крае.

Данные Объединенного кредитного бюро на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в компанию, свидетельствуют, что всего банки выдали россиянам 37,41 млн новых кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн руб.

В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%. В 2017 году было выдано 31,81 млн кредитов на 5,91 трлн руб.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 40% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 63%. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 46 до 63 тыс. руб.

Высокие темпы роста показал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов выросло на 19%, при этом объем кредитования увеличился на 50%. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 26%: с 206 до 260 тыс. руб.

Ранее в Минэкономразвития РФ растущие объемы необеспеченного потребительского кредитования назвали фактором, который негативно влияет на темпы инфляции в стране.

«На данный момент складывается ситуация, при которой на доходы населения начинают оказывать сильное влияние растущие процентные платежи. Кроме того, наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20%) неустойчивы и несут риски для экономической динамики в ближайшие годы», — пояснили в министерстве в обзоре «Картина инфляции».

Рост объемов кредитования связан, в том числе с тем, что реальные располагаемые доходы населения продолжают падать. Как сообщал Росстат, в 2018 году они снизились на 0,2% с учетом 5-тысячной выплаты пенсионерам в январе 2017 года. В 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году — на 4%.

Евгения ПЕТРОВА

